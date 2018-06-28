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SpaceX выведет на орбиту спутник минобороны США

SpaceX
05:35 Сегодня Телеграф
newsyou.info
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: SpaceX выиграла тендер минобороны США на запуск военного спутника с помощью Falcon Heavy.

Американская частная компания Илона Маска SpaceX выиграла тендер министерства обороны США на вывод на орбиту спутника ВВС США с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. В тендере участвовали две компании.

Стоимость контракта составляет $130 млн. Согласно ему, базирующаяся в Хоторне (Калифорния) компания Илона Маска запустит военный спутник Air Force Space Command-52 на намеченную орбиту. Контракт включает в себя производство ракеты-носителя, а также интеграцию, запуск и осуществление деятельности по обеспечению полета в космос.

Ожидается, что работа по подготовке полета, которая будет проводиться в штаб-квартире SpaceX, космическом центре Кеннеди во Флориде и на испытательной площадке в Макгрегоре (штат Техас), будет завершена к сентябрю 2020 года. Запуск планируется осуществить со стартовой площадки комплекса на территории космического центра Кеннеди.

"От имени всех наших сотрудников я хочу поблагодарить ВВС за сертификацию Falcon Heavy, выразившуюся в поручении выполнить критически важную миссию, за доверие и уверенность в нашей компании",— заявила президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

SpaceX осуществила первый успешный запуск Falcon Heavy в феврале 2018 года. Ракета сконструирована таким образом, что после разделения все три ускорителя могут произвести посадку и в дальнейшем повторно использоваться.

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Новости Бизнеса, Falcon Heavy, SpaceX, Илон Маск, Минобороны США.
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