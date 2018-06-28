"Нафтогаз" опровергает сообщение "Газпрома" о решении суда Швеции

В НАК "Нафтогаз" опровергли информацию, поступившую от "Газпрома", что Шведский апелляционный суд якобы отказал украинскому концерну в отмене приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Апелляционный суд округа Свеа, Швеция, сегодня решил пересмотреть свое предыдущее решение о приостановлении исполнительных действий по решению Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом". Сегодняшнее заявление "Газпрома" о том, что суд оставил свое предыдущее решение без изменений, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Согласно пояснениям, сегодняшнее решение означает, что суд, изучив предоставленные "Нафтогазом" аргументы, отклонил безосновательное утверждение "Газпрома" о том, что значительные части обоснования транзитного решения были якобы написаны административным секретарем.

"Однако суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям "Нафтогаза" по другим причинам. Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы по этим причинам. "Нафтогаз" планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения", - добавили в пресс-службе.

Подчеркивается, что текущее решение не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. В связи с этим, "Нафтогаз" намерен продолжать свои действия по взысканию задолженности с "Газпрома" в других юрисдикциях.

Запрет касается только процесса взыскания и только в Швеции.

"Собственно решение арбитража по транзитному контракту остается в силе и действовать. Для других юрисдикций это решение апелляционного суда Швеции не является обязательным", - прокомментировали в концерне.