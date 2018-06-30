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Стокгольмский арбитраж разрешил Польше требовать у РФ снижения цены на газ

"Газпром"
16:38 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Бизнеса: Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск польской компании PGNiG относительно возможности требовать снижения цены на газ с российского "Газпрома".

Арбитражный суд в Стокгольме вынес решение относительно возможности требовать снижения цены на газ, поставляемый в Польшу по контракту с российским ПАО "Газпром", чем удовлетворил иск польской компании PGNiG. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе компании.

"Арбитражный суд (в Стокгольме - прим. ред.) удовлетворил иск PGNiG и постановил в частичном решении, что имеется контрактное условие, дающее право PGNiG требовать снижения цены по долгосрочному контракту, согласно которому газ поставляется в Польшу российской монополией "Газпром" (так называемый "Ямальский контракт")", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что "Газпром" в течение многих лет отвергал любую возможность такого пересмотра, и в результате цена контракта для PGNiG значительно превысила цены на западноевропейских рынках.

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Глава правления PGNiG Петр Войняк заявил, что компания "удовлетворена постановлением суда, которое подтверждает право PGNiG требовать снижения контрактной цены, и мы ожидаем снижения контрактной цены до уровня рыночных цен".

Как сообщалось, по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" в споре с "Газпромом" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

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Новости Бизнеса, PGNIG, Газпром, Польша, РФ, Снижение цены на газ, Стокгольмский арбитраж.
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