"Укрзализныця" планирует модернизировать 22 пригородные электрички в 2018

ПАО "Укрзализныця" планирует в течение 2018 года обновить 22 электрички. Работа по модернизации части из них уже проведена.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает Экономическая правда.

"Пригородное сообщение остается проблемным вопросом. Имеем сегодня более 90% износа парка и убытков только за прошлый год от этих перевозок на 4,5 млрд грн. Однако собственными силами, шаг за шагом, ... обновляем пригородный подвижной состав. В 2018 году планируем обновить 22 электрички", - цитируют в УЗ слова руководителя компании Евгения Кравцова.

Базовая стоимость капитально-восстановительного ремонта одного поезда составляет от 35 до 38 млн грн. Ремонтировались электропоезда на Киевском электровагоноремонтом заводе.

Кроме капитального ремонта, на указанных поездах выполнен комплекс работ, направленный на улучшение условий перевозок пассажиров и повышение надежности электропоездов в эксплуатации.

Для обеспечения безопасности движения электропоездов повышена надежность ходовой части, заменено устаревшее электрооборудование на современное, установлено новое светосигнальное оборудование.

Электричка, которая будет эксплуатироваться ЮЗЖД в Киевской области, дополнительно оборудована новой системой оповещения с информационным табло, электронными указателями маршрута и нумерации вагонов.

Напомним, в 2017 году "Укрзализныця" отремонтировала 13 пригородных поездов. В декабре Кравцов говорил, что обновление одного пригородного электропоезда обходится УЗ примерно в 46 млн грн.