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Польша планирует запустить поезд из Перемышля в Берлин

11:25 Сегодня Телеграф
Фото: MJ

Новости Бизнеса: Такое решение обусловлено ростом количества поездок украинцев в страны ЕС.

Польская железнодорожная компания PKP Intercity намерена в текущем году наладить прямое железнодорожное сообщение между Перемышлем и Берлином.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на ЦТС.

Это обусловлено растущим трафиком на восточной границе Польши и миграцией граждан Украины в страны ЕС.

В PKP Intercity хотят этим воспользоваться и добиться того, чтобы это движение осуществлялось именно по железной дороге.

Для этого до конца года запустят состав из прицепных вагонов, который из Перемышля будет идти через Вроцлав и Зелену Гуру до столицы Германии.

"Сообщение с Украиной оказалось выстрелом в десятку. Поезда из Перемышля во Львов и Киев с каждым годом перевозят все больше пассажиров. За первые пять месяцев имеем уже столько пассажиров, сколько за весь минувший год, когда отмечался двукратный рост путешественников. Очевидно, что стоит ожидать следующего удвоения количества пассажиров на направлениях с Востока", - заявил глава PKP Intercity Марек Хранюк.

По словам топ-менеджера, компания намерена воспользоваться этим трендом и предложить новое ж/д сообщение еще в этом году.

"Есть взаимопонимание с украинской и немецкой сторонами в вопросе сообщения из Перемышля через Зелену Гуру до Берлина. Поезд будет называться "Метрополь". Это будет состав вагонов, который во Вроцлаве будет прицепляться до состава, следующего в Берлин", - пояснил Хранюк.

Он также отметил, что рост трафика на восточном направлении требует пристального внимания к запуску поездов из Польши, которые могли бы двигаться по ж/д с колеей стандарта 1520 мм. Для этого нужны современные системы смены ширины колесных пар на подвижном составе.

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Новости Бизнеса, Берлин, Перемышль, Поезд, Польша.
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