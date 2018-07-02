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Авиакомпания Emirates ужесточает досмотр ручной клади

Emirates Airlines
12:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Ограничения на провоз сыпучих продуктов в ручной клади для пассажиров ряда стран будет ужесточен в авиакомпании Emirates Airline.

Авиакомпания Emirates Airlines вводит процедуру усиленного досмотра ручной клади пассажиров, путешествующих по ряду направлений. В частности, новые правила проверки уже вступили в силу для тех, кто путешествует в/из Австралии и Новой Зеландии, а также в/из США, сообщает russianemirates.com. Сыпучие продукты, такие как мука, специи, кофе, сухое молоко или косметика – в контейнерах объемом не более 350 мл, могут быть подвергнуты более тщательной проверке или быть конфискованы в аэропортах Дубая.

К сведению пассажиров, путешествующих в США: сыпучие грузы, указанные выше, не допускаются к провозу в ручной клади. Чтобы избежать задержек, подобные грузы должны быть заблаговременно переложены в багаж. Под ограничения не попадают: детское питание, медикаменты, выписанные по рецепту, и человеческий прах. Сыпучие вещества, купленные в магазинах беспошлинной торговли, допускаются в фирменных закрытых пакетах при наличии чека. Кроме этого, с начала года к провозу в ручной клади на рейсах в США запрещены ноутбуки со встроенными литиевыми аккумуляторами. Такой груз можно взять в салон самолета, если он очень маленький и батарейку можно вытащить.

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Новости Бизнеса, ''Emirates Airlines'', Досмотр, Ограничения, Пассажиры, Ручная кладь.
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