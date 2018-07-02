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ГП "Антонов" надеется выпустить 10 самолетов за 5 лет

Ан-178
15:02 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Перед ГП "Антонов" стоит вопрос импортозамещения российских комплектующих, в программе-максимум на ближайшие 5 лет выпуск 10 самолетов.

В ближайшие пять лет государственное предприятие "Антонов", при благоприятном сценарии, рассчитывает выпустить минимум 5-8 самолетов, в идеале – 10. Об этом сообщил президент ГП "Антонов" Александр Донец в интервью Liga.net. "Мой приоритет - Ан-178, потому что именно рамповыми самолетами всегда славился "Антонов". А после него будем запускать 158-ю машину. Также очень хотелось бы продолжить работу по беспилотникам. Но здесь многое зависит от заказчика", - сказал А. Донец.

По его словам, серийный Ан-178 будет оснащен новыми моторами производства "Мотор Сич" – Д-436ФМ. Он также отметил, что у "Антонова" есть твердый контракт с Азербайджаном на производство 10 самолетов Ан-178, однако они будут изготовлены после проведения полного импортозамещения российских комплектующих и испытаний.

"Две недели назад азербайджанская делегация приезжала к нам на переговоры. Должен отметить, что они профессионально подходят к вопросу, прекрасно ориентируются в ситуации, понимая, что мы не можем строить и поставлять машину с российскими комплектующими. Самолет им нужен, поэтому заказчик готов ждать, пока мы закончим работу над импортозамещением", - отметил А. Донец.

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Новости Бизнеса, Ан-178, ГП "Антонов", Импортозамещение, Самолеты, Украина.
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