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Омелян проведет собрание с туроператорами и авиакомпаниями

Владимир Омелян
17:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министр Владимир Омелян проведет совещание с представителями авиакомпаний и туроператоров из-за массовой отмены рейсов украинских туристов.

Завтра, 3 июля, под председательством министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна состоится расширенное совещание с участием представителей авиакомпаний и туристических операторов относительно сложившейся ситуации с массовыми отменами рейсов украинских туристов.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, в мероприятии также примет участие заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук.

Согласно сообщению, по итогам совещания состоится брифинг министра Омеляна для средств массовой информации.

Министр иностранных дел Павел Климкин относительно этой ситуации добавил, что сейчас украинские консулы делают все, что в их силах, чтобы помочь сотням соотечественников, которые из-за недобросовестности авиаперевозчиков и туроператоров попали в ловушку в аэропортах Туниса, Египта, Турции, Албании и других курортных стран.

По его словам, подобный кризис вполне можно было ожидать, учитывая хронические проблемы отрасли.

"Не хочу утверждать, что МИД предвидело столь острый кризис, но наш консульский департамент, готовясь к сезону отпусков, который для консулов всегда означает усиленную работу, неоднократно обращал внимание на имеющиеся хронические проблемы", - написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, по данным СМИ, около 300 украинских туристов с 27 июня не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Часть туристов остаются в аэропорту Монастир, остальных - разместили в отеле города Сус.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

Похожая ситуация возникла с туристами из Николаева, которые не смогли вовремя вылететь из Грузии.

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Новости Бизнеса, Авиакомпании, Владимир Омелян, Отмены рейсов, Украинские туристы.
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