Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 03.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Ремонт дорог "на бумаге": арестованы руководители облавтодора Днепропетровской области
Ремонт дорог "на бумаге": арестованы руководители облавтодора Днепропетровской области
Новости: ОБСЕ: За минувшие выходные на Донбассе зафиксирован 261 взрыв
ОБСЕ: За выходные на Донбассе зафиксирован 261 взрыв
Новости: Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
Новости: Ученые нашли две экзопланеты с климатом таким же, как у Земли
Ученые нашли две экзопланеты с климатом таким же, как у Земли
X

Из-за ошибки Facebook разблокировал 800 тыс. пользователей из "черного списка"

Facebook
01:40 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Facebook из-за ошибки разблокировал людей из "черного списка".

В Facebook из-за технической ошибки были разблокированы люди из "черного списка" 800 тысяч пользователей.

Об этом сообщается на сайте компании, передает Дождь.

С 29 мая по 5 июня пользователи, которые были внесены в «черный список», могли видеть публикации, которые были доступны всем, но у них не было доступа к контенту, опубликованному только для друзей.

Кроме того, разблокированный пользователь мог отправлять сообщения в Messenger тому, кто его заблокировал. Компания исправила ошибку и заблокировала всех, кто был разблокирован.

Пользователям, которых она затронула, будут отправлены уведомления с просьбой проверить «черный список».

В Facebook отметили, что понимают важность возможности заблокировать пользователя. Компания принесла извинения за ошибку.

Ранее сообщалось, что инвесторы, вложившие в Facebook в общей сложности $3 млрд, требуют отставки Марка Цукерберга с поста председателя правления и разделения постов главы правления и гендиректора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Facebook, Ошибка, Черный список.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Авиакомпания Emirates ужесточает досмотр ручной клади Беларусь и Украина могут создать железнодорожный хаб в ЕС Польша планирует запустить поезд из Перемышля в Берлин

Последние новости

Индия в XIX веке: уникальные снимки, сделанные британским фотографом (Фото) Вандалы не виноваты: В Злочеве бюст Пушкина упал с постамента из-за непогоды Дебаты по делу Кернеса не состоялись
Сегодня читают
01 Ремонт дорог "на бумаге": арестованы руководители облавтодора Днепропетровской области
02 Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
03 Тренер Гассиева рассказал, как Мурат победит Усика
04 Ученые из Канады изобрели плащ-невидимку
05 Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Новости сегодня
01:50 Клопп поведал о будущем Кариуса
01:50 Ученые создали молекулярную машину, обеспечивающую движение в одну сторону
01:15 Трамп пока не планирует никаких шагов относительно ВТО
00:48 Эти продукты наиболее часто вызывают пищевое отравление
00:48 Букмекеры определили фаворитов Уимблдона-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Искали 9 дней: в Таиланде пропавших детей нашли живыми в пещере
В Таиланде пропавших детей нашли живыми в пещере
Новости: Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Новости: Украинцы не могут вылететь из еще одного курорта
Украинцы не могут вылететь из еще одного курорта
Новости: Медики рассказали, почему вредно работать по ночам
Медики рассказали, почему вредно работать по ночам
Добавить комментарий
0