Суд вновь арестовал акции двух крупнейших газовых проектов "Газпрома"

Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат ПАО "Газпром", сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в среду вечером.

По ее данным, активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов. Акции были освобождены из-под ареста только на основании утверждений Nord Stream и Nord Stream 2 о том, что акции находятся за пределами кантона Цуг и, соответственно, вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из списка арестованных активов.

"Если бы исполнение решения органа по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, "Газпром" снова мог бы распоряжаться своими акциями в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, даже если бы они находились в юрисдикции органа по взысканию долгов кантона Цуг. Однако теперь упомянутые активы не могут выводиться из юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции "Нафтогаза", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" направил в Апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.

В мае-июне активы "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании и Голландии были арестованы местными судами.