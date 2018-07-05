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ЕСПЧ отменил требования ИМС против Украины по "Криворожстали"

ЕСПЧ
17:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: ЕСПЧ отклонил требования консорциума ИМС о $12,9 млрд материального ущерба за реприватизацию "Криворожстали".

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в полном объеме отклонил требования, которые выдвинул "Индустриальный Финансовый концорциум "Инвестиционно-металлургический Союз" (ИМС) против Украины в отношении реприватизации Криворожского металлургического завода "Криворожсталь", сообщило Министерство юстиции на сайте.

"ЭСПЧ, приняв ко вниманию предоставленные правительством аргументы, пришел к выводу, что компания-заявитель не доказала, что была лишена возможности защищать свои имущественные права в ходе повторного рассмотрения дела в национальных судах, а также что изъятие из ее собственности акций "Криворожстали" было совершено с нарушениями законодательтсва Украины и привело к возложению на нее чрезмерного бремени", – указал Минюст.

Согласно сообщению на сайте министерства, консорциум ИМС требовал $12,9 млрд (около EUR10 млрд) материального ущерба, ссылаясь на увеличение цены "Криворожстали", доход, полученный компанией на протяжение 2005-2007 годов и потерю дивидендов.

Как сообщалось, в 2005 году созданный Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым консорциум ИМС приобрел 93,02% акций "Криворожстали" на приватизационном конкурсе за 4,26 млрд грн (около $800 млн). Избранный в конце 2004 года президентом страны Виктор Ющенко и назначенная в начале 2005 года премьер-министром Юлия Тимошенко заявили о необходимости пересмотра итогов этого конкурса в связи с антиконкурентными условиями приватизации, что привело к значительному занижению цены сделки. Прокуратура оспорила законность продажи комбината, после чего украинские суды отменили итоги конкурса.

Крупнейшая в мире металлургическая компания Mittal Steel (которая позднее объединилась с компанией Arcelor) в октябре 2005 года купила на конкурсе ОАО "Криворожсталь" за 24,2 млрд грн.

В то же время ИМС обжаловал решение украинских судов в Европейском суде по правам человека, который принял жалобу к рассмотрению.

"ArcelorMittal Кривой Рог" ("Криворожсталь") - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

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Новости Бизнеса, ЕСПЧ, Инвестиционно-металлургический Союз, Криворожсталь, Суд, Украина.
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