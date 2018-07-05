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Крупнейшая ж\д компания Франции будет работать в Украине

Alstom
20:42 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: Французский железнодорожный гигант открыл представительство в Украине.

Один из мировых лидеров по производству железнодорожного подвижного состава, французская компания Alstom, открывает свое представительство в Киеве. Также уже назначен представитель компании, ответственный за продажи и развитие бизнеса в Украине.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на Alstom.

"Киевский офис начал работу 1 июля, а представитель Alstom в Украине вступил в должность со 2 июля. Им стал Вадим Павленко, который будет отвечать за налаживание связей с основными украинскими заинтересованными сторонами в сфере экономики и железных дорог для того, чтобы определить потребности местного железнодорожного рынка, предлагать соответствующие транспортные решения и рассматривать потенциальные партнерства в стране", - отметили в компании.

Вадим Павленко будет находиться в подчинении директора Alstom по продажам и развитию бизнеса в Польше и Украине.

Павленко имеет 13-летний опыт работы в сфере национальных и международных продаж и развития бизнеса в железнодорожной области в Украине. С 2005 года он работал в ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", где начинал свою деятельность в качестве младшего инженера по продажам и вырос до начальника отдела экспортных продаж и начальника отдела развития перспективных рынков. Данные должности он занимал с 2011 по 2018 год.

Решении об открытии киевского офиса было принято по результатам поездки делегации Alstom в Киев в апреле нынешнего года. Делегацию возглавлял Жан-Лука Эрбаччи, старший вице-президент компании в Европе, который обязался принять решение назначить специалиста по развитию бизнеса и открыть представительство в Украине в ходе встречи с Министерством экономического развития и торговли Украины и ПАО УЗ.

"Компания Alstom рада выйти на украинский рынок. Мы стремимся развивать деятельность в Украине и выстраивать партнерские отношения с местной промышленностью на благо экономического развития Украины. Мы уверены, что наше ноу-хау в железнодорожном секторе, опыт международных партнерств по всему миру и знание рынка железных дорог с колеей 1520 мм, особенно в Казахстане и Азербайджане, помогут нам удовлетворить потребности Украинской железной дороги", - сообщил Жан-Лука Эрбаччи, старший вице-президент компании Alstom в Европе.

По итогам визита делегации Alstom в Киев весной сообщалось, что компания ищет в Украине площадку для открытия совместных либо новых производственных мощностей.

Позже стало известно, что французский железнодорожный гигант разрабатывает проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года. 45 из них предварительно будут произведены для Грузии, остальные - для Украины.

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Новости Бизнеса, Alstom, Железная дорога, Франция.
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