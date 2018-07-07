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В "Нафтогазе" прокомментировали премии менеджерам за победу в Стокгольме

Нафтогаз
07:11 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Андрей Коболев прокомментировал премии менеджерам НАК "Нафтогаз" за победу в Стокгольмском арбитраже.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что выплата премий по итогам решения Стокгольмского арбитража менеджерам НАК является стандартной практикой. Об этом он сказал в интервью одному из телеканалов, передает УНН.

"Я считаю, что одним из тяжелых элементов, неприятнім для многих людей, которые нас критикуют, является ситуация с тем, что НАК "Нафтогаз Украины" демонстрирует возможность зарабатывать деньги честно. Мы не воруем, мы не занимаемся коррупцией. Мы получим в рамках закона, в рамках решений наблюдательного совета, что является стандартной практикой, в том числе, и для "Нафтогаза" в прошлом", - сказал он.

Коболев подчеркнул, что начисление премий не является чем-то необычным, поскольку "подобные проценты выплачивались в прошлом".

"Я понимаю, как тяжело тем людям, которые занимались коррупцией всю жизнь, принять то, что кто-то может в Украине зарабатывать деньги честно. Поэтому вопрос начисления с точки зрения юридической корректности, я считаю, здесь все чисто и все адекватно", - добавил он.

Напомним, Коболев рассказал, кто заказал ему бронированный Cadillac.

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Новости Бизнеса, Андрей Коболев, Нафтогаз, Новости Украины, Стокгольм, Украина, Экономика.
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