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Премии в "Нафтогазе" за победу над "Газпромом" будут проверены

"Нафтогаз"
10:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Счетная палата проведет аудит премий "Нафтогаза", которые были выделены сотрудникам по результату победы в газовом споре с "Газпромом".

Счетная палата Украины во втором полугодии 2018 года проведет аудит премии в $46,3 млн, которую назначил наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" сотрудникам компании за их вклад в победу в судебной тяжбе с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

"Поделился планами об аудитах на дорогах и заоблачных премиях "Нафтогаза", – написал глава Счетной палаты Валерий Пацкан на своей странице в Facebook, анонсируя свое интервью "Украинскому радио".

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" штрафа в размере $4,6 млрд. По итогам решений двух арбитражных споров на поставку и транзит газа "Газпром" обязан доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 млрд.

В конце мая набсовет "Нафтогаза Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн, или 1% суммы штрафа, за вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Из этой суммы будет выплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму свыше $9 млн.

По информации пресс-службы "Нафтогаза", была выплачена первая часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн), что соответствует 1% объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с Газпрома остатка выигрыша ($2,6 млрд).

Такое решение наблюдательного совета "Нафтогаза" вызвало большую критику со стороны оппозиционных фракций, которые потребовали его отмены. Премьер-министр Владимир Гройсман просил набсовет НАК пересмотреть это решения, назвав его "перегибом", однако, по имеющейся информации, получил отказ.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил СМИ, что прокуратура в рамках открытого уголовного дела также проверит законность присуждения такой премии.

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Новости Бизнеса, Газпром, Нафтогаз, Премии Нафтогаз, Стокгольмский арбитраж, Счетная палата, Украина.
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