СБУ подписала меморандум с госпредприятием "Антонов"

Документ должен обеспечить обмен в режиме реального времени технологическими данными о киберинцидентах с использованием платформы MISP-UA.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук.

"Специалисты спецслужбы уверенны, что данные с MISP-UA будут способствовать повышению защищенности государственного предприятия стратегического значения и эффективному реагированию со стороны СБУ и других субъектов обеспечения кибербезопасности на атаки высокой степени сложности", - сказано в сообщении.

Сотрудники Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ на базе платформы с открытым кодом MISP (MalwareInformationSharingPlatform) создали систему сбора и обработки информации об инцидентах кибернетической безопасности и обмена техническими данными об идентификаторах компрометации информационных систем объектов критической инфраструктуры между субъектами сектора безопасности в режиме реального времени.

В СБУ отметили, что эта платформа широко используется во всем мире, соответствует международным стандартам ЕС и НАТО и применяется основными международными субъектами в сфере кибербезопасности FIRST, CIRCL, CiviCERT, NATO NCI Agency и т.д.