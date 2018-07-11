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Скандал с Cambridge Analytica: Facebook могут оштрафовать на $660 тыс

Cambridge Analytica
07:33 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф

Новости Бизнеса: Facebook могут оштрафовать на $660 тысяч за сотрудничество с Cambridge Analytica/

Компанию Facebook могут оштрафовать на сумму свыше 660 000 долларов США за сотрудничество с компанией Cambridge Analytica, после которого произошла утечка данных пользователей.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщило 10 июля Британское управление Уполномоченного по вопросам информации, со стороны Facebook выявлены нарушения Закона о защите данных 1998 года.

"Расследование ICO пришло к выводу, что Facebook нарушил закон, не защищая информацию людей. Также было установлено, что компания не смогла продемонстрировать, как другие люди собирали данные", - говорится в сообщении Управления.

Компания Facebook может отреагировать на замечания Уполномоченного по вопросам информации, после этого будет принято окончательное решение относительно штрафа.

Как сообщалось, Facebook попал в скандал из-за того, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica, которая работала на Дональда Трампа на выборах в США 2016 рпкоу, неправомерно получила доступ к личной информации 87 миллионов пользователей Facebook.

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Новости Бизнеса, Cambridge Analytica, Facebook, Защита данных, Утечка информации.
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