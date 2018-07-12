Счетная палата проверит ряд предприятий "Укроборонпрома"

Счетная палата Украины проверит ряд предприятий госконцерна "Укроборонпром", включая изготовителя 120-мм миномета "Молот" - ПАО "Маяк" (Киев), сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Счетная палата в ближайшее время проверит киевские заводы "Маяк", "Радар" и "Квант", которые входят в госконцерн "Укроборонпром", - написал В.Пацкан в среду на своей странице в Facebook.

В.Пацкан выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих в результате инцидента с минометом "Молот" 6 июля на 223-м общевойсковом полигоне в Ровенской области, подчеркнув: "Сегодня, в условиях войны на востоке, военная техника должна быть как никогда надежной и современной. А наши ребята должны быть максимально защищенными и подготовленными".

Как сообщалось, в ходе бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне ранним утром 6 июля произошел разрыв 120-мм миномета "Молот" разработки входящего в госконцерн "Укроборонпром" ПАО "Маяк", в результате которого трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести. Командующий Сухопутных войск ВСУ принял решение о приостановке учений. Назначено служебное расследование для выяснения причин трагедии.

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко доложить ему итоги расследования инцидента в ближайшее время, а также распорядился приостановить использование минометов "Молот" в ходе учений на время проведения расследования.

Как сообщил в соцсетях главный военный прокурор Анатолий Матиос, в рамках начатого расследования в среду, 11 июля, на полигоне в Ровенской области проходит следственный эксперимент, который наряду с экспертизой, должен помочь установить причину разрыва миномета.

Украинский 120-мм миномет "Молот" создан на основе советского возимого миномета 2Б11. Миномет оснащен современным прицелом MUM 706M, имеет специальный предохранитель на дульной части от двойного заряжания. Вес в боевом положении - 210 кг. Скорострельность миномета - 12 выстр./мин, дальность поражения вражеских целей - более 7 км.

Поставки "Молотов" в армию начаты "Укроборонпромом" в марте 2016 года, за это время в армию поставлено несколько сотен минометов. В "Укроборонпроме" акцентируют, что на сегодняшний день у ОПК отсутствуют альтернативы 120-мм минометам "Молот" для поставок ВСУ.

Согласно открытым данным оборонного сектора, ранее с "Молотом" уже были трагедии, подобные произошедшей 6 июля на Ровенском полигоне, как в ходе боевого применения, так и ходе выполнения учебно-боевых задач. В выводах расследующих комиссий среди причин, повлекших гибель военных, называлось двойное заряжание миномета и низкое качество боеприпасов, в частности, их осечки, отмечают военные специалисты.