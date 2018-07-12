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УЗ в два раза увеличила доходы от перевозок в ЕС

УЗ
14:37 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Железнодорожные перевозки в страны ЕС в первом квартале увеличились почти в 2 раза.

Перевозки железнодорожным транспортом Украины в страны Европейского Союза в январе-июне 2018 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в 2 раза – до 187 тыс. пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе акционерной госкомпании "Укрзализныця", из стран ЕС компания перевезла 111 тыс. человек, что более чем в два раза превышает соответствующие показатели прошлого года.

В частности, за первое полугодие 2017 года в страны ЕС было приобретено почти 81 тыс. билетов, в обратном направлении - 47 тыс. билетов.

"То, что мы перевезли пассажиров на 100 000 больше, чем за этот же период в прошлом году, - яркий пример успешной и эффективной работы "Укрзализныци" в организации таких перевозок. Мы реализовали лояльную и взвешенную тарифную политику. И как пример: поезда в Варшаву и Перемышль загружены практически на 90%", - сообщил в Facebook и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

В пресс-службе отметили, что анализ заполненности поездов показывает, что самым популярным направлением остается Киев - Перемышль.

"В направлении Польши поезд №715 курсирует загруженным на 92%, а поезд № 705 - на 57%. Всего за 6 месяцев этого года "Укрзализныця" перевезла почти 132000 пассажиров в Перемышль против 58 тыс. пассажиров - показателя 6 месяцев прошлого года", - говорится в сообщении.

Также большим спросом пользуется поезд № 67 Киев - Варшава, которым воспользовалось почти 13 тыс. пассажиров, поезд в среднем заполнен на 82%.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" анонсировала запуск с конца лета нового поезда сообщением Мукачево - Будапешт.

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Новости Бизнеса, Железная дорога, Перевозки, УЗ, Укрзализныця.
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