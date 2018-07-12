Опубликован рейтинг непунктуальных украинских авиаперевозчиков

В Министерстве инфраструктуры заявили, что 93% всех рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины выполняются вовремя.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Наиболее непунктуальным авиаперевозчиком оказалась ООО "Авиакомпания Атлас Джет Украина", которая задержала почти половину своих рейсов. Всего их было 14, компания задержала - 5.

В топ-5 компаний, которые чаще всего задерживали рейсы также вошли: ООО "Эйр Аллана" (самолеты компании совершили всего 5 перелетов и задержали один из рейсов), ООО "ФАНейр" (46 рейсов, 14 - несвоевременных), ООО "Авиакомпания Браво" (363 рейса, 117 - несвоевременных), ООО "АНДА ЭЙР" (55 рейса, 18 - несвоевременных).

Наибольшее количество рейсов в июне совершили самолеты МАУ - 3130, но компания оказалась на втором месте в рейтинге "пунктуальности", на первом самолеты - ОАО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

Отмечается, что задержки рейсов продолжались более 2 часов.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Госавиаслужба составит рейтинг недобросовестных украинских авиаперевозчиков.

3 июля состоялось совещание представителей авиакомпаний и туристических операторов с участием Омеляна.