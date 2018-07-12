Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности
Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности
Новости: НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
Новости: Лучший форвард сезона 2008/09 возвращается в УПЛ
Лучший форвард сезона 2008/09 возвращается в УПЛ
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

Опубликован рейтинг непунктуальных украинских авиаперевозчиков

Аэропорт
16:15 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Минифраструктуры опубликовали рейтинг непунктуальных авиаперевозчиков, который составлен на основе задержек рейсов.

В Министерстве инфраструктуры заявили, что 93% всех рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины выполняются вовремя.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Наиболее непунктуальным авиаперевозчиком оказалась ООО "Авиакомпания Атлас Джет Украина", которая задержала почти половину своих рейсов. Всего их было 14, компания задержала - 5.

В топ-5 компаний, которые чаще всего задерживали рейсы также вошли: ООО "Эйр Аллана" (самолеты компании совершили всего 5 перелетов и задержали один из рейсов), ООО "ФАНейр" (46 рейсов, 14 - несвоевременных), ООО "Авиакомпания Браво" (363 рейса, 117 - несвоевременных), ООО "АНДА ЭЙР" (55 рейса, 18 - несвоевременных).

Наибольшее количество рейсов в июне совершили самолеты МАУ - 3130, но компания оказалась на втором месте в рейтинге "пунктуальности", на первом самолеты - ОАО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

Отмечается, что задержки рейсов продолжались более 2 часов.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Госавиаслужба составит рейтинг недобросовестных украинских авиаперевозчиков.

3 июля состоялось совещание представителей авиакомпаний и туристических операторов с участием Омеляна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Авиаперевозчики, Владимир Омелян, Минифраструктуры, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

СБУ подписала меморандум с госпредприятием "Антонов" Минэнергоугля хочет совместно с российской компанией "ТВЭЛ" построить завод Премии "Нафтогаза" будут проверены

Последние новости

Пятница, 13-е: чего следует избегать в этот день Неймар не хочет идти в Реал, где нет Роналду Задержано завербованого жителя Казани
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
17:35 Протестующие штурмуют Киевсовет
17:31 Защита Савченко заявила об очередном отводе судьи
17:30 Бывший сотрудник обвиняет Tesla в браке деталей
17:30 Смешно до слез: убойные картинки с предметами
17:30 "Челси" подпишет тренера и лидера полузащиты "Наполи"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: НБУ опубликовал неутешительные макроэкономические прогнозы
НБУ опубликовал неутешительные макроэкономические прогнозы
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0