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Ан-178 вылетел из Киева для показательных полетов во Фарнборо

Ан-178
21:23 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: ГП "Антонов" представит в этом году на проходящем в г. Фарнборо международном авиакосмическом салоне многоцелевой транспортный самолет Ан-178.

Международный авиакосмический салон в Фарнборо (англ. Farnborough International Airshow, FIA) является одной из крупнейших в мире выставок авиации и авиационного оборудования. Авиашоу проводится один раз в два года на территории выставочного комплекса аэропорта Фарнборо в пригороде Лондона (территория графства Гемпшир). На выставке демонстрируются летательные аппараты всех типов и назначений, и те, что представляют историческую ценность, и космические аппараты и спутники, а также авиационные и космические двигатели и другая техника (авионика и наземное оборудование, оборудование для аэропортов, радары и системы наблюдения), компоненты и материалы для авиакосмической отрасли.

"12 июля 2018 г. многоцелевой транспортный самолет Ан-178 вылетел из Киева в г.Фарнборо, пригород Лондона, где в период с 16 по 22 июля пройдет международный авиакосмический салон Farnborough Air Show 2018", - говорится в сообщении, - сообщает ГП "Антонов" на странице в Facebook.

Отмечается, что Ан-178 будет принимать участие в программе показательных полетов и будет демонстрироваться на статической стоянке.

Кроме того, в профиль выставки входит демонстрация разработки, производства и обслуживания авиационной техники, а также проектов в области космических исследований.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Авиасалон, Ан-178, Антонов, Британия, Самолет, Фарнборо.
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