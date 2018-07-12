Ан-178 вылетел из Киева для показательных полетов во Фарнборо

Международный авиакосмический салон в Фарнборо (англ. Farnborough International Airshow, FIA) является одной из крупнейших в мире выставок авиации и авиационного оборудования. Авиашоу проводится один раз в два года на территории выставочного комплекса аэропорта Фарнборо в пригороде Лондона (территория графства Гемпшир). На выставке демонстрируются летательные аппараты всех типов и назначений, и те, что представляют историческую ценность, и космические аппараты и спутники, а также авиационные и космические двигатели и другая техника (авионика и наземное оборудование, оборудование для аэропортов, радары и системы наблюдения), компоненты и материалы для авиакосмической отрасли.

"12 июля 2018 г. многоцелевой транспортный самолет Ан-178 вылетел из Киева в г.Фарнборо, пригород Лондона, где в период с 16 по 22 июля пройдет международный авиакосмический салон Farnborough Air Show 2018", - говорится в сообщении, - сообщает ГП "Антонов" на странице в Facebook.

Отмечается, что Ан-178 будет принимать участие в программе показательных полетов и будет демонстрироваться на статической стоянке.

Кроме того, в профиль выставки входит демонстрация разработки, производства и обслуживания авиационной техники, а также проектов в области космических исследований.