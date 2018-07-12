Глава "Укрпошты" написал заявление об отставке

Игорь Смелянский, который возглавлял ПАО "Укрпошта" с апреля 2016 года, подал заявление об отставке. Об этом сообщил сам Смелянский сегодня во время встречи с журналистами.

"Я действительно подал заявление об отставке, датированное 31 августа, чтобы у правительства было время подумать и принять решение, либо продолжить со мной контракт на адекватных условиях, либо "припинити", что тоже нормально, и достаточно времени для переходного этапа, чтобы я мог передать ключи, кабинет и стол", - сказал он.

По словам Смелянского, он выдвинул правительству следующие условия, при которых готов продлить контракт: возможность формировать собственную команду, гарантия политической независимости, возможность реализации радикальных "шоковых" реформ и четкая стратегия.

"Правительство должно публично сказать, что оно поддерживает мою стратегию. Я дал право выбора правительству", - пояснил свою позицию Смелянский.

"Входя в политический сезон, важно, чтобы было видно одобрение моего видения развития компании, - подчеркнул он.

По словам Смелянского, до 31 августа он продолжает работу в обычном режиме.

Смелянский также отметил, что его дальнейшее пребывание на должности руководителя "Укопошты" поддерживает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.