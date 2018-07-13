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Еврокомиссия начала углубленную проверку слияния Siemens и Alstom

Siemens AG и Alstom SA
21:56 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Ранее обе компании сообщили, что ожидают завершения сделки во втором полугодии 2019 года.

Европейская комиссия, выполняющая функции главного антимонопольного регулятора ЕС, начала углубленную проверку слияния подразделений немецкой Siemens AG и французской Alstom SA в сфере железнодорожного машиностроения.

Как говорится в пресс-релизе ЕК, рассмотрение будет завершено не позднее 21 ноября.

Еврокомиссия выразила опасение, что слияние гигантов отрасли приведет к повышению цен на их продукцию, сокращению выбора у клиентов и снижению конкурентного давления, что может негативно отразиться на инновациях.

О планируемом слиянии было объявлено в сентябре прошлого года. Объединенная компания будет называться Siemens Alstom, она сохранит штаб-квартиру в пригороде Парижа, ее годовая выручка составит около 15,3 млрд евро.

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Новости Бизнеса, Alstom SA, Siemens AG, Еврокомиссия, Слияние.
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