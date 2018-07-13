Еврокомиссия начала углубленную проверку слияния Siemens и Alstom

Европейская комиссия, выполняющая функции главного антимонопольного регулятора ЕС, начала углубленную проверку слияния подразделений немецкой Siemens AG и французской Alstom SA в сфере железнодорожного машиностроения.

Как говорится в пресс-релизе ЕК, рассмотрение будет завершено не позднее 21 ноября.

Еврокомиссия выразила опасение, что слияние гигантов отрасли приведет к повышению цен на их продукцию, сокращению выбора у клиентов и снижению конкурентного давления, что может негативно отразиться на инновациях.

О планируемом слиянии было объявлено в сентябре прошлого года. Объединенная компания будет называться Siemens Alstom, она сохранит штаб-квартиру в пригороде Парижа, ее годовая выручка составит около 15,3 млрд евро.