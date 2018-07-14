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Гройсман сообщил, когда Украина получит первые дизельные поезда GE

Дизельный поезд
14:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что компания из США General Electric Transportation поставит в Украину первые дизельные поезда осенью.

Американская компания General Electric Transportation поставит в Украину первые дизельные поезда осенью. Об этом во время часа вопросов к правительству сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я думаю, в этом году мы построим вагонов больше, чем когда-либо. Что касается, тяги, уже осенью мы получим новый подвижной состав, который мы построили совместно с Дженерал Электрик", - сказал Гройсман.

"Укрзализныця" увеличила количество поездов на популярное направление

Как сообщалось, General Electric Transportation поставит Украине 30 дизельных локомотивов по проекту модернизации "Укрзализныци".

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Новости Бизнеса, General Electric Transportation, Американская клмпания, Владимир Гройсман, Дизельные поезда, Поставки.
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