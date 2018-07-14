Гройсман сообщил, когда Украина получит первые дизельные поезда GE

Американская компания General Electric Transportation поставит в Украину первые дизельные поезда осенью. Об этом во время часа вопросов к правительству сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я думаю, в этом году мы построим вагонов больше, чем когда-либо. Что касается, тяги, уже осенью мы получим новый подвижной состав, который мы построили совместно с Дженерал Электрик", - сказал Гройсман.

Как сообщалось, General Electric Transportation поставит Украине 30 дизельных локомотивов по проекту модернизации "Укрзализныци".