Украина и Индия создают совместное предприятие по ремонту корабельных турбин

ГП НПКГ "Зоря-Машпроект" создаст совместное предприятие с индийской компанией Bharat Heavy Electricals Ltd для капитального ремонта турбин кораблей ВМС Индии.

Об этом сообщает UBR со ссылкой на International Business Times.

До сих пор Индия отправляет турбины для ремонта в Украине, а создание совместного предприятия позволит сократить финансовые затраты на транспортировку, а также уменьшить время простоя кораблей.

Сейчас турбины Николаевского производства используются на 5-х индийских эсминцах Rajput, на 3-х эсминцах Delhi и на 16 ракетных корветах. В дальнейшем зависимость Индийского флота от николаевских турбин будет расти, так как в ближайшие времена планируется введение в строй новых кораблей.

Ожидается, что в ВМС Индии скоро будет 34 боевых корабля с четырьмя турбинами на каждом судне.