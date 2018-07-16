Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кабмин и Рада согласуют закон об ответственности за контрабанду на границе
Кабмин и Рада согласуют закон об ответственности за контрабанду на границе
Новости: В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"
В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"
Новости: Гассиев вылетел в Москву на бой с Усиком
Гассиев вылетел в Москву на бой с Усиком
Новости: Ученые показали редкий снимок центра Галактики
Ученые показали редкий снимок центра Галактики
X

Инвесторы с Китая заинтересовались украинским алкоголем

Алкоголь
12:21 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Китайские инвесторы проявили интерес к отечественной спиртовой промышленности в Украине.

Представители ГП "Укрспирт" выступили с презентацией инвестиционного плана развития отрасли и предложили механизмы финансового участия в процессах инвестирования. Об этом сообщает пресс-служба "Укрспирта".

В "Укрспирте" также определили потенциальные перспективы сотрудничества с представителями китайской компании BEIJING HUAFU ENGINEERING. LTD, специализирующейся на машиностроении и перерабатывающих отраслях.

"Государственно-частное партнерство в финансировании проектов с привлечением китайских инвестиций и использованием инновационных отечественных разработок, может стать именно тем действенным механизмом-катализатором, который даст толчок развитию инвестиционного рынка Украины", — говорится в сообщении.

За летний сезон в Украине утонули уже 70 человек
За летний сезон в Украине утонули уже 70 человекЧитать полностью

В 2018 году "Укрспирту" необходимо 300 млн грн инвестиций для модернизации производственных мощностей. Износ основных средств составляет 75%, до ареста счетов предприятию удалось инвестировать в переоборудование производства около 65 млн грн, отметили в ГП.

"Благодаря чему появилась возможность обеспечения выполнения экспортных контрактов в Польшу, Турции, Германии, наладить выпуск новых видов товарной продукции для парфюмерной отрасли и биотоплива собственной марки", — добавили в "Укрспирт".

Напомним, Украина постепенно наращивает экспорт своего вина на зарубежные рынки. В частности, с начала года (за первые 5 мес.) отечественным производителям удалось поставить на экспорт 145 тыс. дал. вина, что на 37% больше, чем в январе-мае 2017 года.

Увеличились также поставки за рубеж и украинской водки (на 25% по сравнению с показателями прошлого года).

В общем, наша водка считается одной из лучших в мире. И поэтому, как уверяют эксперты, переплачивать за иностранную этикетку нет никакого смысла.

Заметим, что водка "Arctica" уже во второй раз получила звание "Украинская водка года".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Алкоголь, ГП "Укрспирт", Китай, Китайские инвесторы, Спирт, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Ан-178 вылетел из Киева для показательных полетов во Фарнборо Глава "Укрпошты" написал заявление об отставке Опубликован рейтинг непунктуальных украинских авиаперевозчиков

Последние новости

Эксперты рассказали, что нашли метод профилактики рака Удивительные снимки родственников, показывающие всю силу генов (Фото) Дикий смех: вот почему не стоит напиваться с друзьями
Сегодня читают
01 В МВД Украины представили стратегию деоккупации Донбасса
02 Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
03 Лучшим бомбардиром ЧМ-2018 стал англичанин Кейн
04 Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
05 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07)
Новости сегодня
12:57 Турчинов отметил пользу отказа украинского ОПК от российского рынка
12:55 Мода 2018: пляжные вещи, которые вышли из моды в этом году (Фото)
12:48 Пеле: Если Мбаппе продолжит так играть, мне придется достать свои бутсы
12:33 Эмма Уотсон побывала на теннисном турнире в стильном наряде
12:29 Сын погибшей от "Новичка" просит Трампа о справедливости
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.07 - 15.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Новости: Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
Новости: Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Новости: Медики рассказали, как кухонные полотенца влияют на здоровье
Медики рассказали, как кухонные полотенца влияют на здоровье
Добавить комментарий
0