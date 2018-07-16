Инвесторы с Китая заинтересовались украинским алкоголем

Представители ГП "Укрспирт" выступили с презентацией инвестиционного плана развития отрасли и предложили механизмы финансового участия в процессах инвестирования. Об этом сообщает пресс-служба "Укрспирта".

В "Укрспирте" также определили потенциальные перспективы сотрудничества с представителями китайской компании BEIJING HUAFU ENGINEERING. LTD, специализирующейся на машиностроении и перерабатывающих отраслях.

"Государственно-частное партнерство в финансировании проектов с привлечением китайских инвестиций и использованием инновационных отечественных разработок, может стать именно тем действенным механизмом-катализатором, который даст толчок развитию инвестиционного рынка Украины", — говорится в сообщении.

В 2018 году "Укрспирту" необходимо 300 млн грн инвестиций для модернизации производственных мощностей. Износ основных средств составляет 75%, до ареста счетов предприятию удалось инвестировать в переоборудование производства около 65 млн грн, отметили в ГП.

"Благодаря чему появилась возможность обеспечения выполнения экспортных контрактов в Польшу, Турции, Германии, наладить выпуск новых видов товарной продукции для парфюмерной отрасли и биотоплива собственной марки", — добавили в "Укрспирт".

Напомним, Украина постепенно наращивает экспорт своего вина на зарубежные рынки. В частности, с начала года (за первые 5 мес.) отечественным производителям удалось поставить на экспорт 145 тыс. дал. вина, что на 37% больше, чем в январе-мае 2017 года.

Увеличились также поставки за рубеж и украинской водки (на 25% по сравнению с показателями прошлого года).

В общем, наша водка считается одной из лучших в мире. И поэтому, как уверяют эксперты, переплачивать за иностранную этикетку нет никакого смысла.

Заметим, что водка "Arctica" уже во второй раз получила звание "Украинская водка года".