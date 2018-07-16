В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"

Если Газпром не выплатит НАК "Нафтогаз Украины" 2,56 млрд долл., которые российская компания должна уплатить по результатам двух решений Стокгольмского арбитража, ее европейское имущество будет продаваться на аукционах.

Об этом заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, пишет пресс-служба компании в Twitter.

"Если Газпром не оплатит, тогда, соответственно, их активы, которые арестовывают по всей Европе, будут реализовываться на аукционах, и мы должны получать деньги от реализации этих активов на аукционах", - сказал Витренко.

Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Нафтогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании. При этом российской компании ежедневно начисляются проценты в размере 500 тысяч долларов, пока она не выполнит решение арбитража о выплате долга в Украине. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 миллиардов кубометров газа в год в 2018-2019 годах по ценам, которые соответствуют стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах. Это требование также не было выполнено.

В "Газпроме" заявили, что не согласны с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа и "будут защищать свои права всеми законными способами". Параллельно российская монополия сообщила о намерении расторгнуть все контракты с "Нафтогазом". Однако, как писали российские СМИ, "Газпром" будет вынужден подписать новый контракт на транзит газа с Украиной из-за малой мощность "Северного потока-2" для покрытия газовых потребностей Европы.

Сумма 2,56 млрд долл. была заложена в бюджет Газпрома на этот год, однако он отказывается ее выплачивать по политическим соображениям.