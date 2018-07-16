Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кабмин и Рада согласуют закон об ответственности за контрабанду на границе
Кабмин и Рада согласуют закон об ответственности за контрабанду на границе
Новости: В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"
В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"
Новости: Гассиев вылетел в Москву на бой с Усиком
Гассиев вылетел в Москву на бой с Усиком
Новости: Ученые показали редкий снимок центра Галактики
Ученые показали редкий снимок центра Галактики
X

Турчинов отметил пользу отказа украинского ОПК от российского рынка

Смотрите фото (3)
Александр Турчинов
12:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: rnbo.gov.ua

Новости Бизнеса: Разработка новых образцов ракетного оружия - один из главных приоритетов украинского ОПК.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в рамках контроля за реализацией национальной ракетной программы посетил госпредприятие "ВИЗАР", где ознакомился с новым современным оборудованием, которое позволяет выполнять высокоточные технологические функции, необходимые для производства современных ракетных систем.

Как сообщает в понедельник пресс-служба СНБО Украины, А.Турчинов отметил, что новое оборудование было приобретено и установлено в рамках программы переоснащения украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса новой техникой.

"Программа технологического переоснащения предприятий ОПК активно реализуется в текущем году, и, что немаловажно, новые современные станки были закуплены заводом по прямым контрактам во исполнение решения СНБО по либерализации внешнеэкономической деятельности оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО отметил, что, согласно этому решению, украинские предприятия независимо от формы собственности могут закупать за рубежом техническое оборудование и необходимые комплектующие для производства мощной современной оружия без посредснической монополии государственных спецэкспортеров.

"Мы сегодня увидели цеха, где установлены новейшие технологические линии лучших иностранных производителей, которые позволяют втрое увеличить объемы производства, значительно улучшить качество и обеспечить высокую точность обработки деталей, что для ракетного производства очень важно", - сказал он, добавив, что завод "ВИЗАР" привлечен к кооперации по созданию новых ракетных систем и к модернизации ракет, находящихся на вооружении украинской армии.

А.Турчинов также подчеркнул, что "ВИЗАР", как и многие другие предприятия отечественного ОПК, реализовал "очень важную и сложную задачу, полностью отказавшись от сотрудничества с российскими оборонными предприятиями".

"До 2014 года 40% комплектующих предприятие получало с РФ, и 88% своей продукции поставляло в Россию! После 2014 года эти отношения были прекращены, и предприятие за счет импортозамещения полностью обеспечило производство собственной продукции без российских комплектующих, и, отказавшись от российских рынков сбыта, активно продвигает свою конкурентную продукцию на новые рынки, восстанавливая свой экспортный потенциал", - отметил он.

В информации отмечается, что на совещании с руководством и конструкторами госконцерна "Укроборонпром" и ГП "ВИЗАР" под председательством секретаря СНБО обсуждались также новые задачи и приоритеты национальной ракетной программы.

"СНБО ставит перед ОПК задачи по созданию новых перспективных ракетных систем. Речь идет прежде всего о ракетах, которые будут обеспечивать надежную противовоздушную оборону нашей страны, и это приоритет, над которым сегодня работать ГП "ВИЗАР" и другие ведущие оборонные предприятия Украины ", - подытожил А.Турчинов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Александр Турчинов, ОПК, СНБО.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Ан-178 вылетел из Киева для показательных полетов во Фарнборо Глава "Укрпошты" написал заявление об отставке Опубликован рейтинг непунктуальных украинских авиаперевозчиков

Последние новости

Эксперты рассказали, что нашли метод профилактики рака Удивительные снимки родственников, показывающие всю силу генов (Фото) Дикий смех: вот почему не стоит напиваться с друзьями
Сегодня читают
01 В МВД Украины представили стратегию деоккупации Донбасса
02 Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
03 Лучшим бомбардиром ЧМ-2018 стал англичанин Кейн
04 Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
05 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07)
Новости сегодня
12:55 Мода 2018: пляжные вещи, которые вышли из моды в этом году (Фото)
12:48 Пеле: Если Мбаппе продолжит так играть, мне придется достать свои бутсы
12:33 Эмма Уотсон побывала на теннисном турнире в стильном наряде
12:29 Сын погибшей от "Новичка" просит Трампа о справедливости
12:24 Ученые нашли в Египте древнюю мастерскую
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.07 - 15.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Новости: Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
Новости: Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Новости: Медики рассказали, как кухонные полотенца влияют на здоровье
Медики рассказали, как кухонные полотенца влияют на здоровье
Добавить комментарий
0