Турчинов отметил пользу отказа украинского ОПК от российского рынка

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в рамках контроля за реализацией национальной ракетной программы посетил госпредприятие "ВИЗАР", где ознакомился с новым современным оборудованием, которое позволяет выполнять высокоточные технологические функции, необходимые для производства современных ракетных систем.

Как сообщает в понедельник пресс-служба СНБО Украины, А.Турчинов отметил, что новое оборудование было приобретено и установлено в рамках программы переоснащения украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса новой техникой.

"Программа технологического переоснащения предприятий ОПК активно реализуется в текущем году, и, что немаловажно, новые современные станки были закуплены заводом по прямым контрактам во исполнение решения СНБО по либерализации внешнеэкономической деятельности оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО отметил, что, согласно этому решению, украинские предприятия независимо от формы собственности могут закупать за рубежом техническое оборудование и необходимые комплектующие для производства мощной современной оружия без посредснической монополии государственных спецэкспортеров.

"Мы сегодня увидели цеха, где установлены новейшие технологические линии лучших иностранных производителей, которые позволяют втрое увеличить объемы производства, значительно улучшить качество и обеспечить высокую точность обработки деталей, что для ракетного производства очень важно", - сказал он, добавив, что завод "ВИЗАР" привлечен к кооперации по созданию новых ракетных систем и к модернизации ракет, находящихся на вооружении украинской армии.

А.Турчинов также подчеркнул, что "ВИЗАР", как и многие другие предприятия отечественного ОПК, реализовал "очень важную и сложную задачу, полностью отказавшись от сотрудничества с российскими оборонными предприятиями".

"До 2014 года 40% комплектующих предприятие получало с РФ, и 88% своей продукции поставляло в Россию! После 2014 года эти отношения были прекращены, и предприятие за счет импортозамещения полностью обеспечило производство собственной продукции без российских комплектующих, и, отказавшись от российских рынков сбыта, активно продвигает свою конкурентную продукцию на новые рынки, восстанавливая свой экспортный потенциал", - отметил он.

В информации отмечается, что на совещании с руководством и конструкторами госконцерна "Укроборонпром" и ГП "ВИЗАР" под председательством секретаря СНБО обсуждались также новые задачи и приоритеты национальной ракетной программы.

"СНБО ставит перед ОПК задачи по созданию новых перспективных ракетных систем. Речь идет прежде всего о ракетах, которые будут обеспечивать надежную противовоздушную оборону нашей страны, и это приоритет, над которым сегодня работать ГП "ВИЗАР" и другие ведущие оборонные предприятия Украины ", - подытожил А.Турчинов.