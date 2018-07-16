"Укртрансгаз": Украина может принять из Польши до 4 миллиардов кубов газа
Новости Бизнеса: ПАО "Укртрансгаз" и польская ГТС Gaz-System оценили, что в долгосрочной перспективе объему газа в направлении Польша-Украина могут составить 3,9 млрд кубометров
ПАО "Укртрансгаз" совместно с польским оператором ГТС Gaz-System завершило процедуру оценки спроса на мощности ГТС между Украиной и Польшей на период после 2019 года. Об этом информирует пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".
"Сегодня завершилась процедура оценки спроса на мощности ГТС между Украиной и Польшей на период после 2019 года. Готовы с вами поделиться оптимистическим результатам: около 3,9 млрд кубометров в направлении Польша – Украина, около 1,6 млрд кубометров в направлении Украина – Польша, в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.
Оценка осуществлялась совместно с польским оператором ГТС Gaz-System. В течение 2,5 месяца мы изучали заинтересованность участников газового рынка в мощностях наших ГТС – все желающие могли подать заявку на оба направления транспортировки.
Как пояснили в УТГ, указанная процедура не является обязывающей, то есть она позволяет оценить заинтересованность участников и сделать анализ развития инфраструктуры ГТС между Украиной и Польшей.
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"Но за этим следует следующий шаг - обязывающая процедура, на основе которой будут заключены контракты", - добавили в компании.