"Укртрансгаз": Украина может принять из Польши до 4 миллиардов кубов газа

ПАО "Укртрансгаз" совместно с польским оператором ГТС Gaz-System завершило процедуру оценки спроса на мощности ГТС между Украиной и Польшей на период после 2019 года. Об этом информирует пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".

"Сегодня завершилась процедура оценки спроса на мощности ГТС между Украиной и Польшей на период после 2019 года. Готовы с вами поделиться оптимистическим результатам: около 3,9 млрд кубометров в направлении Польша – Украина, около 1,6 млрд кубометров в направлении Украина – Польша, в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Оценка осуществлялась совместно с польским оператором ГТС Gaz-System. В течение 2,5 месяца мы изучали заинтересованность участников газового рынка в мощностях наших ГТС – все желающие могли подать заявку на оба направления транспортировки.

Как пояснили в УТГ, указанная процедура не является обязывающей, то есть она позволяет оценить заинтересованность участников и сделать анализ развития инфраструктуры ГТС между Украиной и Польшей.

"Но за этим следует следующий шаг - обязывающая процедура, на основе которой будут заключены контракты", - добавили в компании.