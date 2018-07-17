Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Для населения без счетчиков изменят нормы потребления газа
Для населения без счетчиков изменят нормы потребления газа
Новости: В Киеве протестуют за отставку главы САП Холодницкого
В Киеве протестуют за отставку главы САП Холодницкого
Новости: Михайлюк набрал 31 очко и вывел "Лейкерс" в финал Летней лиги НБА
Михайлюк набрал 31 очко и вывел "Лейкерс" в финал Летней лиги НБА
Новости: NASA случайно уничтожила органические ткани на Марсе, которые нашла еще 40 лет назад
NASA случайно уничтожила органические ткани на Марсе, которые нашла еще 40 лет назад
X

В Европе зафиксировали остановку "Северного потока"

Nord Stream
10:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Газопровод Nord Stream остановился на ремонт - точно в день трехсторонних переговоров РФ/ЕС/Украины.

Газопровод "Северный поток" (Nord Stream), идущий по дну Балтийского моря из России в Германию, полностью остановился на планово-предупредительный ремонт до конца месяца, сообщают европейские газотранспортные операторы.

По графику профилактические работы на объекте продлятся до утра 31 июля. В этот период будут произведены работы по техобслуживанию механических узлов оборудования и проверке систем автоматизации с целью обеспечения надежной работы обеих ниток газопровода в течение года.

Остановка магистрали, по которой Евросоюз из России получает 170 млн кубометров газа в сутки, точно совпала с долгожданными трехсторонними переговорами по вопросам взаимодействия в газовой сфере между Россией, Украиной и Европейской комиссией.

Дата переговоров была определена сторонами с учетом насыщенного графика министра энергетики РФ Александра Новака. А время ремонта магистрали было согласовано и обнародовано еще более чем год назад. Впрочем, этим летом, даже ожидаемые - подобные события, все равно сказываются на ценах спотового рынка.

Основной повесткой переговоров чиновников и руководителей профильных компаний станет обсуждение условий транзита газа через территорию Украины европейским потребителям, в том числе сроков транзитных договоров между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".

Остановка обоих ниток Nord Stream говорит не только о важности поставок российского газа по этой магистрали, но и о значимости украинского транзита. В день остановки морской трубы номинация на прокачку газа через Украину по ужгородскому коридору выросла до 189 млн куб. м с 168 млн кубометров в понедельник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Nord Stream, Газопровод, Газпром, РФ, Северный поток.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Украина и Индия создают совместное предприятие по ремонту корабельных турбин Гройсман сообщил, когда Украина получит первые дизельные поезда GE Еврокомиссия начала углубленную проверку слияния Siemens и Alstom

Последние новости

Турция хочет закупить ракеты у России, США убеждает не делать этого Улыбка до ушей: когда задний план оказался интереснее самого снимка Врачи подсказали, действительно ли майонез вреден для здоровья
Сегодня читают
01 Маму игрока донецкого "Шахтера" похитили из ее дома
02 В Киеве маршрутки следом за метро начали повышать стоимость проезда
03 Пакьяо готов выйти на ринг против украинца Ломаченко
04 Порошенко поручил остановить провокации РФ в Азовском море
05 Как прошел первый день Роналду в "Ювентусе"
Новости сегодня
11:19 СМИ: Трамп проигнорировал советы Белого дома перед встречей с Путиным
11:19 На Ближнем Востоке нашли интересную находку
11:17 Гассиев прилетел из США в Россию
11:12 Эта 18-летняя художница продает свои картины за десятки тысяч долларов (Фото)
11:07 В Одессе мальчик угнал BMW на "евробляхах" и врезался в Tesla
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Первый президент Украины будет допрошен по делу Януковича
Кравчука допросят по делу Януковича
Новости: Названа причина крушения "Boeing 737" на Кубе
Названа причина крушения "Boeing 737" на Кубе
Новости: В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
Новости: Специалисты нашли триллионы тонн алмазов глубоко в недрах Земли
Специалисты нашли триллионы тонн алмазов глубоко в недрах Земли
Добавить комментарий
0