Все асфальтовые заводы Закарпатья прекратили работу

В связи с запретом Укрзализныцей использования полувагонов для транспортировки щебня на Закарпатье в области прекращают работу все асфальтовые заводы.

Об этом на своем официальном сайте сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

"Укрзализныця запретила использование полувагонов для транспортировки щебня на Закарпатье и в итоге в области прекращают работу все асфальтовые заводы. Дело в том, что львиная доля щебня и других расходных материалов, необходимых для производства асфальта, завозится по железной дороге на Закарпатье из Житомирской и Винницкой областей. Ими пользуются 15 современных асфальтовых заводов, без которых невозможен ремонт автомобильных дорог в области", - сообщил Москаль.

По его словам, он направил официальное обращение Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой срочно повлиять на ситуацию.