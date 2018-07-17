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Все асфальтовые заводы Закарпатья прекратили работу

Добыча в карьере
12:15 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Председатель Закарпатской ОГА заявляет об остановке всех асфальтовых заводов на Закарпатье в связи с запретами на полувагоны "Укрзализныцей".

В связи с запретом Укрзализныцей использования полувагонов для транспортировки щебня на Закарпатье в области прекращают работу все асфальтовые заводы.

Об этом на своем официальном сайте сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

"Укрзализныця запретила использование полувагонов для транспортировки щебня на Закарпатье и в итоге в области прекращают работу все асфальтовые заводы. Дело в том, что львиная доля щебня и других расходных материалов, необходимых для производства асфальта, завозится по железной дороге на Закарпатье из Житомирской и Винницкой областей. Ими пользуются 15 современных асфальтовых заводов, без которых невозможен ремонт автомобильных дорог в области", - сообщил Москаль.

По его словам, он направил официальное обращение Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой срочно повлиять на ситуацию.

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Новости Бизнеса, Асфальтовые заводы, Геннадий Москаль, Закарпатье, Укрзализныця.
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