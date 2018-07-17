Все асфальтовые заводы Закарпатья прекратили работу
Новости Бизнеса: Председатель Закарпатской ОГА заявляет об остановке всех асфальтовых заводов на Закарпатье в связи с запретами на полувагоны "Укрзализныцей".
В связи с запретом Укрзализныцей использования полувагонов для транспортировки щебня на Закарпатье в области прекращают работу все асфальтовые заводы.
Об этом на своем официальном сайте сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.
"Укрзализныця запретила использование полувагонов для транспортировки щебня на Закарпатье и в итоге в области прекращают работу все асфальтовые заводы. Дело в том, что львиная доля щебня и других расходных материалов, необходимых для производства асфальта, завозится по железной дороге на Закарпатье из Житомирской и Винницкой областей. Ими пользуются 15 современных асфальтовых заводов, без которых невозможен ремонт автомобильных дорог в области", - сообщил Москаль.
По его словам, он направил официальное обращение Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой срочно повлиять на ситуацию.