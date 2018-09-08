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В "Укрзализныце" сказали что нужно для решения стратегических проблем компании

Укрзализныця
18:38 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: "Укрзализныце" для решения проблем нужен триллион гривен и 30 лет.

Чтобы решить все проблемы стратегического развития компании, "Укрзализныце" потребуется не менее 20 лет и значительные капиталовложения.

Об этом на конференции Grain Ukraine в пятницу заявил директор по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев, пишет Экономическая правда со ссылкой на ЦТС.

По его словам, средства, в первую очередь, необходимо направлять на модернизацию инфраструктуры и закупку локомотивов.

"Для устранения текущих проблем, с которыми мы каждый день сталкиваемся в "Укрзализныце", нам нужно решать несколько стратегических вопросов. Для этого необходимо посмотреть на УЗ в целом. Вагонную составляющую мы уже либерализировали, и она развивается своим ходом, при этом, давая возможность зарабатывать всем на этом рынке", - сказал Рязанцев.

Представитель компании отмечает, что наиболее проблемными сейчас остаются вопросы тяги и инфраструктуры.

"Для того, чтобы обновить эти основные фонды нам необходимо в течение от 23 до 30 лет заработать 1 трлн гривен. 20 тыс. км инфраструктуры и 2 тыс. локомотивов - это то, что нужно приобрести УЗ", - сказал топ-менеджер "Укрзализныци".

До этого министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно заявлял, что из бюджета "Укрзализныци" ежегодно крадется минимум 15 млрд гривен.

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Новости Бизнеса, Grain Ukraine, Андрей Рязанцев, Укрзализныця.
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