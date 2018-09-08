Введение новых пошлин США против Китая скажется на стоимости продукции Apple

Американская компания Apple предупредила, что цены на ее устройства возрастут в случае новых пошлин Соединенных Штатов против Китая. Соответствующее письмо компания направила в офис торгового представительства США, передает UBR со ссылкой на Bloomberg.

Согласно заявлению компании, это произойдет, если США введут новые пошлины против Китая, которые ранее анонсировал президент Дональд Трамп. Таким меры ударят по Apple, что приведет к меньшей конкурентоспособности и к росту цен для потребителей.

В частности, цены могут возрасти на "умные часы" Apple Watch, беспроводные наушники Air Pods, настольный компьютер Mac mini, стилус Apple pencil для iPad, на различные зарядные устройства, адаптеры и комплектующие, которые используются для изготовления.

По мнению Apple, пошлины фактически станут налогом для потребителей в США. Корпорация просит правительство пересмотреть эти меры и проработать более эффективные решения, которые сделают экономику США и американского потребителя "сильнее и увереннее".