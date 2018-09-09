Создатель Alibaba уходит на пенсию

Учредитель китайского интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма решил уйти на пенсию в свой 54-й день рождения 10 сентября. Об этом сообщает издание The News York Times.

"Соучредитель и исполнительный директор Alibaba Джек Ма заявил, что планирует уйти из китайского гиганта электронной коммерции в понедельник, чтобы продолжить благотворительную деятельность в сфере образования", - говорится в сообщении.

Джек Ма работал учителем английского языка, после чего учредил компанию Alibaba в 1999 году, став одним из наибольших ритейлеров мира. Состояние Д. Ма оценивается в $36,6 миллиарда. Отмечается, что отставка Д. Ма вызвана тем, что в Китае испортилась деловая среда, а предприятия государства все чаще пытаются вмешаться в работу частного сектора. Как сообщается, Д. Ма останется в совете директоров компании и будет продолжать наставлять руководство компании.