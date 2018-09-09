День Независимости Украины

Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 09.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Минималка" в Украине: Порошенко анонсировал повышение
"Минималка" в Украине: Порошенко анонсировал повышение
Новости: Смертельное ДТП в Одессе: двое погибших, пятеро пострадали
Смертельное ДТП в Одессе: двое погибших, пятеро пострадали
Новости: Японка Наоми Осака выиграла US Open-2018 (Видео)
Японка Наоми Осака выиграла US Open-2018 (Видео)
Новости: Врачи назвали арбуз лучшим натуральным лекарством
Врачи назвали арбуз лучшим натуральным лекарством
X

Создатель Alibaba уходит на пенсию

Джек Ма
07:21 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Создатель и руководитель электронного магазина Alibaba Джек Ма уходит на пенсию в 54 года, и будет заниматься благотворительностью.

Учредитель китайского интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма решил уйти на пенсию в свой 54-й день рождения 10 сентября. Об этом сообщает издание The News York Times.

"Соучредитель и исполнительный директор Alibaba Джек Ма заявил, что планирует уйти из китайского гиганта электронной коммерции в понедельник, чтобы продолжить благотворительную деятельность в сфере образования", - говорится в сообщении.

Джек Ма работал учителем английского языка, после чего учредил компанию Alibaba в 1999 году, став одним из наибольших ритейлеров мира. Состояние Д. Ма оценивается в $36,6 миллиарда. Отмечается, что отставка Д. Ма вызвана тем, что в Китае испортилась деловая среда, а предприятия государства все чаще пытаются вмешаться в работу частного сектора. Как сообщается, Д. Ма останется в совете директоров компании и будет продолжать наставлять руководство компании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Alibaba, Джек Ма, Китай, Пенсия, Ритейлер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

"Сумасшедшие выплаты": Гройсман пообещал пересмотреть зарплаты в "Нафтогазе" Ryanair решил запустить 8 новых рейсов между Украиной и Польшей Хакеры похитили данные 400 тыс. клиентов авиакомпании British Airways

Последние новости

Знаменательные события в истории: 9 сентября 2018 года Гороскоп на сегодня, 9 сентября: все знаки Зодиака Полиция предотвратила хищение земли
Сегодня читают
01 Евровидение 2019: звезды призывают бойкотировать конкурс
02 Самая невероятная находка в автомобиле (Видео)
03 У боксера Джошуа перед боем с Поветкиным угнали именной автомобиль
04 Англия 1:2 Испания: события матча (Видео)
05 Лихорадка Западного Нила в Румынии: 17 погибших
Новости сегодня
09:02 В мире прошли акции в защиту окружающей среды
09:02 NASA показало панораму Красной планеты во время песчаной бури
09:00 Тренер сборной Словакии Козак: Украина давно играет в одном стиле
08:45 Невероятные снимки мест, где навсегда остановилось время (Фото)
08:40 Джонсон возмущен политикой Мэй
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Количество жертв землетрясения в Японии выросло до 35 человек
Землетрясение в Японии: Погибшими числятся уже 35 человек
Новости: Итоги дня 8 сентября: Голливудские звезды просят помиловать Сенцова, Украина не будет просить разрешения у России, РПЦ пригрозила Константинополю
Итоги дня 8 сентября: Голливудские звезды просят помиловать Сенцова, Украина не будет просить разрешения у России, РПЦ пригрозила Константинополю
Новости: Трамп о выступлении Обамы: Я смотрел, но уснул
Трамп о выступлении Обамы: Я смотрел, но уснул
Новости: Рецепт дня: тыквенный суп с имбирем и морковью
Рецепт дня: тыквенный суп с имбирем и морковью
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь