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Укрпошта значительно повысила тарифы

"Укрпошта"
10:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: "Укрпошта" с 10 сентября повысила тарифы на доставку писем на 40%.

ПАО "Укрпошта" в соответствии с решением Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), повысило тарифы на доставку писем на 40% с 10 сентября 2018 года.

Согласно решению НКРСИ, опубликованному в газете "Урядовый курьер" в понедельник, тарифы на услуги почтовой связи повышаются в два этапа: первый с 10 сентября текущего года, второй - с 1 января 2019 года.

С 10 сентября повышаются тарифы на пересылку письменной корреспонденции на 40%, в частности за доставку неприоритетных писем весом до 50 г - на 2 грн.

Повышена также стоимость доставки посылок без объявленной ценности (массой до 10 кг) - на 3 грн (с НДС), или на 30%, в пределах области, на 20% - в пределах Украины.

Второй этап повышения цен на почтовые услуги предусматривает повышение тарифов на эти же услуги на 14,3% для писем и на посылки без объявленной ценности (массой до 10 кг) – на 15,3% внутри области, на 11,1% - по Украине соответственно.

Тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений в рамках услуги "Укрпошта Стандарт" не изменяются.

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Новости Бизнеса, Доставка Укрпошты, НКРСИ, Тарифы, Укрпошта.
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