Ан-225 совершил перелет из Гостомеля в Окленд (США)

Антонов Ан-225 "Мрия" совершил беспосадочный перелет из Украины в США. Это наибольшее расстояние, которое приходилось преодолеть самому большому самолету в мире Ан-225 "Мрия". Об этом в Facebook написал Виталий Трубников.

"Сегодня экипаж украинского самолета Антонов Ан-225 "Мрия" выполнил непрерывный перелет из Гостомеля на тихоокеанское побережье США в Международный аэропорт Окленда продолжительностью 13 часов на расстояние 9800 км", - написал В. Трубников.

Самолет создан конструкторским бюро им. Антонова в 1984-1988 гг. и относится к категории сверхтяжелых транспортных самолетов. Масса пустого судна составляет 250 т, длина – 84 м высота – 18,1 м, размах крыла – 88,4 м. Каждая из основных стоек шасси имеет семь пар колес. На счету "Мрии" около 250 мировых рекордов, зафиксированных Международной авиационной федерацией и в Книге рекордов Гиннесса. 22 марта 1989 г. Ан-225 совершил полёт с грузом 156,3 тонны, в котором было одновременно побито сто десять мировых авиационных рекордов. А в 2001 году гигант побил абсолютный рекорд грузоподъемности, подняв 253,8 т груза на высоту 10 700 м.