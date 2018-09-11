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Пилоты Ryanair будут бастовать

Ryanair
10:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: О забастовке пилотов лоукостера Ryanair в Германии 13 сентября объявил профсоюз Vereinigung Cockpit .

Профсоюз Vereinigung Cockpit объявил о забастовке пилотов Ryanair в Германии 13 сентября, говорится в сообщении пресс-службы профсоюза.

"В период со среды, 12 сентября, в 03:01 (04:01 мск) до четверга, 13 сентября, 02:59 (03:59 мск) профсоюз Vereinigung Cockpit(VC) призывает пилотов Ryanair к забастовке", - сказано в сообщении пресс-службы. Предполагается, что забастовка коснется всех рейсовых направлений. Пилоты недовольны оплатой труда и условиями работы, они требуют от руководства заключения новых договоренностей.

10 августа, сотрудники Ryanair в Германии бастовали вместе с коллегами в Нидерландах, Бельгии и Швеции, авиакомпании пришлось отменить около 400 рейсов. При этом часть рейсов, отмененных в ФРГ, все же состоялась, потому что на замену бастовавшим пилотам прибыли сотрудники компаний из других европейских стран, не участвовавших в забастовке.

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Новости Бизнеса, Ryanair, Vereinigung Cockpit, Германия, Забастовка, Профсоюз.
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