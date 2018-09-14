Долги Киевского метрополитена: руководство ожидает ответа от Укррослизинга

Киевский метрополитен ожидает ответ "Укррослизинга" на предложение реструктуризировать 1,93 млрд грн задолженности.

Об этом говорится в ответе КП "Киевский метрополитен" на запрос.

Как сообщили в метрополитене, 10 июля 2018 года Киевсовет принял решение "О мерах, направленных на обеспечение КП "Киевский метрополитен" бесперебойного транспортного обслуживания киевлян и гостей столицы". Согласно этому решению, метрополитен должен был принять меры для реструктуризации долга перед ООО "Укррослизинг" при принудительном выполнении решения суда о взыскании долга. Соответствующее письмо было направлено "Укррослизингу".

"Выполнение решения суда дестабилизирует нормальную деятельность предприятия, делает невозможным проведение нормальных работ по обслуживанию и ремонту технических средств метрополитена, выплат заработной платы работникам и поддержание на должном уровне безопасности и качества пассажирских перевозок, создает негативные последствия в деятельности транспортной инфраструктуры города", - отмечается в письме к "Укррослизингу".

В его тексте отмечается также, что сумма, указанная в судебном деле, значительно превышает финансовые возможности КП "Киевский метрополитен" от основного вида деятельности.

"Учитывая вышеизложенное и с учетом решения Киевсовета, просим рассмотреть возможность реструктуризации долга КП "Киевский метрополитен" перед ООО "Укррослизинг" сроком на 10 лет, о чем заключить мировое соглашение без применения штрафных санкций", - говорится в обращении метрополитена.

На это обращение КП получило ответ "Укррослизинг" (письмо от 21 августа), в котором сообщалось, что у общества изменился конечный бенефициар - им стала австрийская инвестиционная группа, контролирующая общество. И на данном этапе владельцем общества была инициирована процедура отбора инвестиционного советника и юридической компании для осуществления деятельности на территории Украины. Такой отбор было запланировано завершить до 31 августа.

Как отметили в "Укррослизинге", назначенному инвестиционному советнику и юридическому консультанту будут предоставлены все необходимые полномочия по проведению переговоров с должниками общества, в том числе с КП "Киевский метрополитен".

"В частности, советник и консультант ответят на письмо КП "Киевский метрополитен" и, возможно, сформулируют встречные предложения, которые будут согласованы инвестором", - сообшили метрополитену.

В метрополитене напомнили, что 16 марта 2017 года Отделом принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции было вынесено постановление об аресте средств КП "Киевский метрополитен" и, согласно приказу Хозяйственного суда Киева от 6 февраля 2017 года, "в период с 16.03.2017 г. по 10.09.2018 г.. были списаны со счетов КП "Киевский метрополитен 184 746 753,38 грн. Остаток по данному делу составляет 1 933 445 870,84 грн", - сообщили в метрополитене.

Как сообщалось, 31 января 2017 года Киевский апелляционный хозсуд постановил взыскать с КП "Киевский метрополитен" в пользу "Укррослизинга" 1,97 млрд грн задолженности по договору о финансовых лизинговых услугах, согласно которому фирма в 2009 году передала метрополитену в пользование 100 вагонов.

В начале сентября с.г. стало известно, что государственный исполнитель Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции вынес решение об аресте средств КП "Киевский метрополитен", находящихся во всех кассах метрополитена, и тех, которые поступают в них. В решении Хозяйственного суда от 22 августа с.г. отмечалось, что наложен арест на денежные средства в пределах суммы 1 833 404 183,64 грн.

Указанным постановлением определено, что арест распространяется на средства, поступающие во все кассы КП "Киевский метрополитен" после вынесения указанного постановления. При этом все расходные операции в кассах при поступлении средств следует остановить.

Средства, находящиеся в кассах КП "Киевский метрополитен", должны зачисляться на депозитный счет Министерства юстиции Украины или расчетный счет коммунального предприятия в "УкрСиббанке". Это будет продолжаться до полного исполнения решения суда о взыскании долга.

Также сообщается, что КП "Киевский метрополитен" обжаловало арест собственных средств в кассах, но суд признал действия госисполнителя правомерными.

Известно, что учредителем компании "Укррослизинг" является кипрская компания "Укррослизинг Сайпрус Лимитед", бенефициаром которой с августа значится Уве Кристиан Эшнер из Вены. В январе текущего года некоторые СМИ обнародовали информацию о том, что единственным бенефициаром компании "Укррослизинг" стал предприниматель Павел Фукс.