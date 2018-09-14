Российский банк готовит иск против Украины
Новости Бизнеса: Из-за арестов средств Проминвестбанка российский Внешэкономбанк подаст иск против государства Украины.
Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) после ареста киевским судом акций дочернего Проминвестбанка (ПИБа) принял решение инициировать инвестиционный спор в международном арбитраже.
Об этом сообщили российскому "Интерфаксу" в пресс-службе ВЭБа.
"В качестве ответчика будет выступать Украина как государство. Предметом иска будет являться взыскание ВЭБом с Украины компенсации за нарушение стандартов защиты прав инвестора, предусмотренных межправсоглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в рамках принятого решения первым процессуальным шагом стало направление Внешэкономбанком как инвестором в адрес Украины письменного уведомления об инвестиционном споре.
"Если спор не будет разрешен путем переговоров, он подлежит рассмотрению в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма", - заявили в ВЭБе.