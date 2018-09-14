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Российский банк готовит иск против Украины

Суд
17:49 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Из-за арестов средств Проминвестбанка российский Внешэкономбанк подаст иск против государства Украины.

Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) после ареста киевским судом акций дочернего Проминвестбанка (ПИБа) принял решение инициировать инвестиционный спор в международном арбитраже.

Об этом сообщили российскому "Интерфаксу" в пресс-службе ВЭБа.

"В качестве ответчика будет выступать Украина как государство. Предметом иска будет являться взыскание ВЭБом с Украины компенсации за нарушение стандартов защиты прав инвестора, предусмотренных межправсоглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в рамках принятого решения первым процессуальным шагом стало направление Внешэкономбанком как инвестором в адрес Украины письменного уведомления об инвестиционном споре.

"Если спор не будет разрешен путем переговоров, он подлежит рассмотрению в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма", - заявили в ВЭБе.

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Новости Бизнеса, Внешэкономбанк, ВЭБ, Проминвестбанк.
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