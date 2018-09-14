МЭРТ накладывало санкции на Крымский титан

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) вводило санкции на компанию Дмитрия Фирташа Ukrainian Chemical Products, которая ранее именовалась ЧАО "Крымский титан".

Как сообщается в пресс-релизе МЭРТ в пятницу, в СМИ распространена информация о том, что Минэкономразвития не наложило санкцию на "компанию Фирташа, которая вывозит титановую руду из Украины контрабандным путем на оккупированный полуостров", несмотря на обращение военных прокуроров.

"Эта информация не отвечает действительности, о чем Минэкономразвития неоднократно сообщало представителям СМИ", - констатируется в пресс-релизе.

При этом уточняется, что, согласно законодательству, за нарушение закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" или связанных с ним законов Украины, а также за действия, которые могут нанести ущерб интересам национальной экономической безопасности, МЭРТ может применять к компаниям специальные санкции в виде индивидуального режима лицензирования или временной остановки внешнеэкономической деятельности.

В соответствии с приказом МЭРТ от 13 ноября 2015 года, по предоставлению Государственной фискальной службы Украины, к ЧАО "Ukrainian Chemical Products" применена специальная санкция – индивидуальный режим лицензирования внешнеэкономической деятельности за нарушение ст.1 Закона Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте", которая действует на данное время.

Разовые (индивидуальные) лицензии на внешнеэкономические операции ЧАО "Ukrainian Chemical Products", которые позволяют осуществлять внешнеэкономическую деятельность предприятиям в случае применения к ним вышеупомянутой специальной санкции, Минэкономразвития не выдавались.

Также, к МЭРТ поступало представление Военной прокуратуры Южного региона Украины, которым предлагалось применить специальную санкцию в виде временной остановки ВЭД к ЧАО "Ukrainian Chemical Products" за действия, которые наносят ущерб интересам национальной экономической безопасности Украины, и приводилась информация, что данное ЧАО отправляет на временно оккупированную территорию Украины – АР Крым - титановое рудное сырье.

Однако Военная прокуратура Южного региона Украины в своем повторном представлении не предоставила обоснование нарушения ЧАО "Ukrainian Chemical Products" законодательства в сфере ВЭД и не указаны конкретные нормы законов Украины в сфере ВЭД, нарушение которых допущено данным субъектом ведения хозяйства.

"Следует отметить, что согласно статье 1 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", временно оккупированная территория Украины является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины. В связи с этим, Минэкономразвития, в соответствии с частью 15 статьи 37 закона обратилось к Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины и Службе безопасности Украины, с просьбой проработать приведенную Военной прокуратурой Южного региона Украины информацию и выразить позицию относительно этой ситуации и уточнения конкретных положений законов Украины в сфере внешнеэкономической деятельности, которые могут быть основанием для применения этого вида специальных санкций", - резюмируется в пресс-релизе.

ООО "Титановые инвестиции" (Москва) зарегистрировано в июне 2014 года. Летом того же года ему было передано в долгосрочную аренду имущество завода "Крымский титан" (Армянск, Крым). Теперь это предприятие называется "Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Титановые инвестиции" принадлежит кипрской Letan Investments Limited, которая известна также как учредитель холдинговой компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF International GmbH (Австрия).

При этом в 2014 году украинское ЧАО "Крымский титан" было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF переименовала его в Ukrainian Chemical Products.