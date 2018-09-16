СБУ усилила защиту кибербезопасности в энергетике

Служба безопасности Украины подписала Меморандум с национальной энергетической компанией "Укрэнерго" и частным акционерным обществом "Укргидроэнерго" для противодействия киберугрозам и развития эффективной системы кибербезопасности государства.

"Документ должен обеспечить обмен информацией с СБУ о кибернетических угрозах с использованием платформы MISP-UA со стратегически важными предприятиями энергетической отрасли Украины… Такое межведомственное взаимодействие будет способствовать эффективному реагированию со стороны украинской спецслужбы на кибернетические атаки, в первую очередь высокой степени сложности", - сообщает пресс-центр СБУ в воскресенье.

В сообщении отмечается, что злоумышленники неоднократно осуществляли кибератаки на компьютерные сети объектов украинской энергетики, используя деструктивное программное обеспечение "Black Energy".

Ранее сотрудники Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ на базе платформы с открытым программным кодом MISP (Malware Information Sharing Platform) создали систему сбора и обработки информации относительно инцидентов кибербезопасности и обмена техническими данными об идентификаторах компрометации информационных систем объектов критической инфраструктуры между субъектами сектора безопасности в режиме реального времени. Платформа широко используется в мире и применяется основными международными субъектами в сфере кибербезопасности FIRST, CIRCL, CiviCERT, NATO NCI Agency, отмечают в спецслужбе.