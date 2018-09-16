День Независимости Украины

Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 16.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Раде зарегистрирован законопроект о госбюджете на 2019 год
В Раде зарегистрирован законопроект о госбюджете на 2019 год
Новости: Работники лесного хозяйства отмечают профессиональный праздник
Работники лесного хозяйства отмечают профессиональный праздник
Новости: Шевченко - о возможной натурализации Мораеса
Шевченко - о возможной натурализации Мораеса
Новости: Кейт Миддлтон в скором времени вернется на работу
Кейт Миддлтон в скором времени вернется на работу
X

СБУ усилила защиту кибербезопасности в энергетике

СБУ
15:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Служба безопасности Украины усиливает защиту информационной безопасности на предприятия энергетической отрасли Украины.

Служба безопасности Украины подписала Меморандум с национальной энергетической компанией "Укрэнерго" и частным акционерным обществом "Укргидроэнерго" для противодействия киберугрозам и развития эффективной системы кибербезопасности государства.

"Документ должен обеспечить обмен информацией с СБУ о кибернетических угрозах с использованием платформы MISP-UA со стратегически важными предприятиями энергетической отрасли Украины… Такое межведомственное взаимодействие будет способствовать эффективному реагированию со стороны украинской спецслужбы на кибернетические атаки, в первую очередь высокой степени сложности", - сообщает пресс-центр СБУ в воскресенье.

В сообщении отмечается, что злоумышленники неоднократно осуществляли кибератаки на компьютерные сети объектов украинской энергетики, используя деструктивное программное обеспечение "Black Energy".

Ранее сотрудники Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ на базе платформы с открытым программным кодом MISP (Malware Information Sharing Platform) создали систему сбора и обработки информации относительно инцидентов кибербезопасности и обмена техническими данными об идентификаторах компрометации информационных систем объектов критической инфраструктуры между субъектами сектора безопасности в режиме реального времени. Платформа широко используется в мире и применяется основными международными субъектами в сфере кибербезопасности FIRST, CIRCL, CiviCERT, NATO NCI Agency, отмечают в спецслужбе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Кибербезопасность, Киберзащита, Меморандум, СБУ, Укргидроэнерго, Укрэнерго.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Еще один топ-менеджер уходит из Tesla Порошенко поделился радостью: шведская компания выходит на украинский рынок Пилоты Ryanair будут бастовать

Последние новости

Джастин Бибер и Хейли Болдуин отказались от брачного контракта Энергетика Украины получила более 1 млрд евро инвестиций Украинский журналист задержан в Казахстане
Сегодня читают
01 Головкин - Альварес 2: события боя
02 Головкин - Альварес 2: полное видео боя-реванша
03 Ураган "Флоренс": Трамп объявил чрезвычайное положение
04 Ломаченко и братья Кличко вошли в рейтинг лучших боксеров мира за последние 25 лет
05 В связи с приближением тайфуна в Китае эвакуировали почти полмиллиона человек
Новости сегодня
16:15 В результате ДТП в Харькове погибли двое пенсионеров
16:15 Рианна восхитила поклонников ярким образом
15:57 Экс-игрок Динамо принес победу Мариуполю в матче против Олимпика в 8 туре УПЛ
15:55 Эксперты рассказали, что новый iPhone установил рекорд по производительности
15:54 Заряд позитива: вечерние анекдоты 16 сентября
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС
Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС
Новости: НАБУ отпустило Омеляна за границу
НАБУ отпустило Омеляна за границу
Новости: Арсенал обнаружили в Одесской области
Арсенал обнаружили в Одесской области
Новости: Осенний маникюр: модные тенденции маникюра на осень 2018 года (Фото)
Осенний маникюр: модные тенденции маникюра на осень 2018 года (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь