Из Китая отзывают 139 тысяч BMW

Немецкий автоконцерн BMW отозвал 139 тыс. автомобилей, как произведенных в Китае, так и импортированных в страну.

Об этом передает Xinhua со ссылкой на заявление китайского рыночного регулятора State Administration for Market Regulation (SAMR). Причиной стала возможная неисправность в системе кондиционирования машин.

По информации агентства, отзыв коснется некоторых моделей 3 Series, произведенных в период с 2005 по 2011 год. BMW заменит неисправные элементы в случае необходимости. Ранее BMW отозвал более 310 тыс. автомобилей в Великобритании из-за возможности нарушения электропитания во время езды.