Бизнес, Компании https://telegraf.com.ua/biznes/kompanii/4498779-iz-kitaya-otzyivayut-139-tyisyach-bmw.html
Из Китая отзывают 139 тысяч BMW
Новости Бизнеса: Неисправность в системе кондиционирования вынудила концерн BMW отозвать из Китая 139 тысяч автомобилей, как импортированных, так и произведенных в Китае.
Немецкий автоконцерн BMW отозвал 139 тыс. автомобилей, как произведенных в Китае, так и импортированных в страну.
Об этом передает Xinhua со ссылкой на заявление китайского рыночного регулятора State Administration for Market Regulation (SAMR). Причиной стала возможная неисправность в системе кондиционирования машин.
По информации агентства, отзыв коснется некоторых моделей 3 Series, произведенных в период с 2005 по 2011 год. BMW заменит неисправные элементы в случае необходимости. Ранее BMW отозвал более 310 тыс. автомобилей в Великобритании из-за возможности нарушения электропитания во время езды.
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