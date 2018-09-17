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Из Китая отзывают 139 тысяч BMW

BMW
08:30 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Неисправность в системе кондиционирования вынудила концерн BMW отозвать из Китая 139 тысяч автомобилей, как импортированных, так и произведенных в Китае.

Немецкий автоконцерн BMW отозвал 139 тыс. автомобилей, как произведенных в Китае, так и импортированных в страну.
Об этом передает Xinhua со ссылкой на заявление китайского рыночного регулятора State Administration for Market Regulation (SAMR). Причиной стала возможная неисправность в системе кондиционирования машин.

По информации агентства, отзыв коснется некоторых моделей 3 Series, произведенных в период с 2005 по 2011 год. BMW заменит неисправные элементы в случае необходимости. Ранее BMW отозвал более 310 тыс. автомобилей в Великобритании из-за возможности нарушения электропитания во время езды.

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Новости Бизнеса, BMW, Автомобили, Китай, Неисправность, Отзыв.
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