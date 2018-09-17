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Активы Deutsche Bank выведут из Лондона во Франкфурт

Deutsche Bank
09:40 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Германский Deutsche Bank собирается вывести из Лондона во Франкфурт три четверти своих активов, что составляет 450 млрд евро.

Крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank планирует перевести из Лондона во Франкфурт €450 млрд своих активов. Это почти 75% всех активов банка в британской столице, сообщает Financial Times. По информации газеты, на этом настаивает Европейский центральный банк (ЕЦБ).

После Brexit филиал Deutsche Bank в Лондоне должен будет соответствовать критериям, установленным для подразделений европейских банков, расположенных в третьих странах. Переговоры между британскими властями и ЕС по условиям Brexit должны закончиться в ноябре 2018 года. Официально Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. Вчера, 16 сентября, мэр Лондона Садик Хан призвал провести второй референдум по Brexit.

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Новости Бизнеса, Brexit, Deutsche Bank, Активы, Лондон, Франкфурт.
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