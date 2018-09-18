На Ровенской АЭС снизили мощность третьего энергоблока

Ровенская АЭС 17 сентября в 14:15 в соответствии с поданной заявкой снизила мощность энергоблока №3 до 650 МВт для выяснения и устранения причин неплотности конденсатора турбогенератора ТГ-5, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

По ее данным, ориентировочный срок восстановления номинальной мощности энергоблока №3 - 18 сентября.

По состоянию на утро понедельника в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №4 Запорожской АЭС – 191 сутки среднего планового ремонта (до 26 октября), на блоке №1 Южно-Украинской АЭС – 62 сутки среднего планового ремонта (до 17 октября), на блоке №2 Хмельницкой АЭС – 16 сутки капитального планового ремонта (до 20 ноября), на блоке №1 Запорожской АЭС – 10 сутки среднего планового ремонта (до 16 ноября).

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Ровенская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области в г.Вараш. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 МВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 МВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.