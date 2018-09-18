АМКУ разблокировал торги «Укрзализныци» по закупке дизтоплива

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разблокировал 5 "формульных" тендеров "Укрзализныци" на закупку 75 тыс. тонн дизельного горючего, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, коллегия АМКУ 17 сентября отказала жалобщику "Дайджест групп", своим решением подтвердив, что сумма обеспечения тендерного предложения, которое оспаривало "Дайджест групп", установлена в соответствии с законом, а именно, она не превышает 3% от ожидаемой стоимости.

"Укрзализныця" благодарна Антимонопольному комитету за быстрое и объективное рассмотрение жалобы. Участники могут подавать тендерные предложения до 20 сентября, в ранее оговоренные сроки", - отметили в госкомпании.

В пресс-службе обратили внимание, что "Дайджест групп" уже вторая компания, которая блокирует эти 5 тендеров: раньше торги пыталось обжаловать "Европейский Энергетический Альянс", жалоба которого была оставлена без рассмотрения.

Сообщается, что закупка дизельного топлива по формуле уже доказала свою эффективность и получила поддержку у контрагентов. "С середины февраля 2018 года "Укрзализныця" законтрактовала уже 120 тыс. тонн дизельного топлива с формульным перерасчетом его стоимости.

За этот период поставлен почти весь объем законтрактованного дизтоплива. Поэтому для отрасли чрезвычайно важно, что актуальные 5 тендеров разблокированы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что негативной тенденцией становится то, что малоизвестные компании без веских аргументов и оснований, из-за обжалования в АМКУ, и как показывает указанный случай, неправомерно блокируют важные закупки, значительно затягивают приобретение необходимых для отрасли материалов.

Справка.

"Укрзализныця" является крупнейшим потребителем дизельного топлива в Украине, ее годовая потребность составляет 300-350 тыс. тонн.

С апреля 2017 года компания перешла на закупки через систему Prozorro, однако несовершенство тендерной документации позволяет участникам тендеров постоянно блокировать торги. В связи с этим "Укрзализныця" начала закупку дизельного топлива с применением формульного изменения цены с учетом показателей Platts (международная, глобальная унифицированная система информационного мониторинга за динамикой рынка и ценообразованием в добывающей и топливно-энергетической промышленности).

До применения формульного ценообразования неоднократно повторялись случаи, когда компания-победитель тендера "Укрзализныци", которая предложила самую низкую цену, заключала допсоглашение и добивалась поднятия закупочной стоимости топлива на 10% (эта норма была разрешена законом).

В августе прошлого года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что убытки "Укрзализныци" от коррупции и неэффективного использования средств составляют 10-15 млрд грн в год.

По его словам, эти деньги можно было бы направить на закупку новых локомотивов и запуск новых программ по обновлению подвижного состава.