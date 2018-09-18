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Неуправляемые украинские РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания

Неуправляемые украинские РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
20:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Скриншот

Новости Бизнеса: Завершен очередной этап государственных испытаний новых неуправляемых авиационных ракет РС-80 "Оскол".

Новые неуправляемые реактивные снаряды РС-80 "Оскол" украинской разработки успешно прошли очередной этап государственных испытаний, полностью подтвердив свое соответствие заявленным характеристикам, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Они были испытаны на всех режимах полета и при различных погодных условиях на фронтовом бомбардировщике Су-24М, одном из наиболее мощных самолетов, стоящих на вооружении Воздушных сил ВСУ. Во время этих стрельб новые ракеты полностью подтвердили свое соответствие заявленным характеристикам", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

По его словам, эти снаряды могут поражать, в частности, бронетехнику и укрепления противника, имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ.

Как сообщалось, 22 августа 2018 года госконцерн "Укроборонпром" проинформировал об успешном завершении проводимого совместно с военными очередного этапа госиспытаний новых неуправляемых авиационных ракет РС-80 "Оскол" разработки входящей в госконцерн ГАХК "Артем".

Согласно сообщению пресс-службы госконцерна, по итогам трехдневных испытаний, прошедших на одном из военных полигонов на Черниговщине с участием Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации ВВТ Министерства обороны, было подтверждено соответствие РС-80 основным тактико-техническим характеристикам и возможность их применения с вертолетов.

Для всесторонней проверки нового ракетного вооружения в различных условиях, осуществлен пуск почти 300 ед. РС-80. Также проведены проверки ракет на безопасность при их использовании, включая обстрел из автоматического оружия, стендовые испытания двигателя и другие тесты.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Испытания, Петр Порошенко, Реактивные снаряды РС-80 "Оскол", Укроборонпром.
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