Минюст США заинтересовался заявлениями Илона Маска

Министерство юстиции США начало расследование по факту заявлений главы компании Tesla Илона Маска о возможности выкупа ее акций и вывода с биржи, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечается, уголовное расследование начато параллельно с гражданским процессом Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая проверяет те же заявления И.Маска, сделанные им в микроблоге в Twitter в августе.

SEC намерена выяснить, насколько правдивым было заявление главы Tesla относительно его планов выкупить компанию и наличия соответствующего финансирования для этого. Регулятора интересует, были ли у И.Маска фактические основания для подобных заявлений, также он намерен понять, почему столь важная информация была распространена им через Twitter.

И.Маск 7 августа написал в своем микроблоге в Twitter, что собирается выкупить Tesla по цене $420 за акцию. При этом он добавил, что "финансирование обеспечено".

И.Маск и топ-менеджеры Tesla владеют примерно 25% акций компании, индивидуальным инвесторам принадлежит чуть более 17%. Остальная часть приходится на институциональных инвесторов, по данным FactSet.

В соответствии с законодательством США, компании и их топ-менеджеры не имеют права давать недостоверную информацию относительно значимых корпоративных событий. Маску также грозят проблемы, если регуляторы выяснят, что эти заявления были сделаны им с целью подтолкнуть к росту цену акций Tesla.

Уголовное расследование пока находится на начальной стадии, отмечает Bloomberg. Как и проверка SEC, оно может занять несколько месяцев.