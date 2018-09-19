День Независимости Украины

Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 19.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Необоснованный запрет на вакцины: Кабмин отстранил руководство Гослекслужбы
Необоснованный запрет на вакцины: Кабмин отстранил руководство Гослекслужбы
Новости: Украинцы могут посетить Грузию по ID-паспорту
Украинцы могут посетить Грузию по ID-паспорту
Новости: Ломаченко - лучший боксер мира
Ломаченко - лучший боксер мира
Новости: Церемонию вручения "Эмми" посмотрело рекордно маленькое количество человек
Церемонию вручения "Эмми" посмотрело рекордно маленькое количество человек
X

Минюст США заинтересовался заявлениями Илона Маска

Илон Маск
10:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Минюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений Маска.

Министерство юстиции США начало расследование по факту заявлений главы компании Tesla Илона Маска о возможности выкупа ее акций и вывода с биржи, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечается, уголовное расследование начато параллельно с гражданским процессом Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая проверяет те же заявления И.Маска, сделанные им в микроблоге в Twitter в августе.

SEC намерена выяснить, насколько правдивым было заявление главы Tesla относительно его планов выкупить компанию и наличия соответствующего финансирования для этого. Регулятора интересует, были ли у И.Маска фактические основания для подобных заявлений, также он намерен понять, почему столь важная информация была распространена им через Twitter.

И.Маск 7 августа написал в своем микроблоге в Twitter, что собирается выкупить Tesla по цене $420 за акцию. При этом он добавил, что "финансирование обеспечено".

И.Маск и топ-менеджеры Tesla владеют примерно 25% акций компании, индивидуальным инвесторам принадлежит чуть более 17%. Остальная часть приходится на институциональных инвесторов, по данным FactSet.

В соответствии с законодательством США, компании и их топ-менеджеры не имеют права давать недостоверную информацию относительно значимых корпоративных событий. Маску также грозят проблемы, если регуляторы выяснят, что эти заявления были сделаны им с целью подтолкнуть к росту цену акций Tesla.

Уголовное расследование пока находится на начальной стадии, отмечает Bloomberg. Как и проверка SEC, оно может занять несколько месяцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, SEC, Tesla, Илон Маск, Минюст США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Активы Deutsche Bank выведут из Лондона во Франкфурт Из Китая отзывают 139 тысяч BMW Amazon проводит внутреннее расследование

Последние новости

"Человек на Луне": вышел финальный трейлер фильма (Видео) Пакьяо на этой неделе объявит следующего соперника Маникюр 2018: бежевый дизайн ногтей для рабочих будней (Фото)
Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
02 Госдеп США выступил с заявлением по поводу сбитого самолета РФ в Сирии
03 РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
04 Путин заявил о причине уничтожения самолета-разведчика РФ в Сирии
05 Бокс. Джошуа - Поветкин: где и когда смотреть бой 22 сентября
Новости сегодня
16:26 Больше смейтесь и меньше грустите: вечерние анекдоты 19 сентября
16:24 Дэвид Харбор перевоплотился в священника из-за спора с поклонницей
16:22 Необычная жизнь маленьких монахов бхакти (Фото)
16:20 Игрок Ливерпуля только в день матча ЛЧ смог открыть глаз
16:09 Горсовет Днепра просит Раду выделить средства на строительство ВПП
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Министр обороны Великобритании посетил Донбасс
Министр обороны Великобритании посетил Донбасс
Новости: Ирландия взыскала с Apple 13 млрд евро
Ирландия взыскала с Apple 13 млрд евро
Новости: Brexit: Мэй требует уступок от ЕС
Brexit: Мэй требует уступок от ЕС
Новости: Джессика Симпсон станет мамой в третий раз
Джессика Симпсон станет мамой в третий раз
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь