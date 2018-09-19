Ирландия взыскала с Apple 13 млрд евро

Европейская комиссия намерена отозвать судебные иски против Ирландии после того, как Дублин взыскал 13,1 млрд евро неоплаченных налогов и проценты с американского технического гиганта Apple.

Об этом написала в Twitter еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, сообщает Европейская правда.

"Сегодня министр финансов Ирландии Паскаль Донохью подтвердил полное возмещение 14 млрд евро незаконной помощи компании Apple (неуплаченные налоги). Хорошо. Таким образом, мы можем закрыть судебный иск о возмещении", - написала Вестагер.

Правительство Ирландии сообщило, что взыскало с Apple 13,1 млрд евро в качестве недоплаченных налогов и 1,2 млрд евро в качестве процентов.

Перечисленные средства хранятся на специальном счете в Ирландии. Эти средства будут там находиться, пока не закончится период рассмотрения апелляций со стороны Apple и ирландских властей на решение Еврокомиссии. В Ирландии ожидают, что процесс может затянуться на несколько лет.

В 2016 году Европейская комиссия потребовала от Apple возместить правительству Ирландии незаконные налоговые субсидии. Комиссия выяснила, что льготы со стороны Ирландии, где Apple имеет штаб-квартиру, привели к значительному снижению налоговых выплат со стороны компании.

По ее данным, такой подход власти стал причиной падения эффективной ставки налога на прибыль Apple от прибыли в Европе в 2014 году до менее 1%. В Ирландии не согласны с выводами Еврокомиссии.

В Ирландии базовая ставка налога составляет 12,5% и является самой низкой в странах Западной Европы. В связи с этим в страну активно заходят американские компании, которых сейчас насчитывается более 700.