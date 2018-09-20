День Независимости Украины

Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Украина никогда не будет просить у Путина разрешения идти в Европу
Порошенко: Украина никогда не будет просить у Путина разрешения идти в Европу
Новости: В Словакии прошла акция в поддержку Сенцова
В Словакии прошла акция в поддержку Сенцова
Новости: "Пятов - лучший": Фонсека - о матче против Хоффенхайма в Лиге чемпионов
"Пятов - лучший": Фонсека - о матче против Хоффенхайма в Лиге чемпионов
Новости: Модные женские образы на осень 2018 (Фото)
Модные женские образы на осень 2018 (Фото)
X

Не выгодно доставлять пенсии: Укрпочта жалуется на миллиардный убыток

Укрпочта
07:43 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Убытки ПАО "Укрпочта" от доставки пенсий в этом году составляют один миллиард гривень.

От доставки пенсий населению ПАО "Укрпочта" в этом году понесла 1 млрд грн убытков.

Об этом в среду на расширенном заседании рабочей группы по изучению и решению вопросов реформирования объектов почтовой связи на территории Черниговщины, которое проходило в областном совете, заявил генеральный директор предприятия Игорь Смелянский.

"Убытки" Укрпочты "от доставки пенсий в этом году составляют 1 млрд грн", - сказал руководитель Укрпочты.

По требованию присутствующих обратиться к Верховной Раде и правительству Украины с просьбой предоставить дотации государственному предприятию, которым является Укрпочта, Смелянский ответил, что не раз обращался, но ничего не добился.

"Мы подавали правительству предложения включить определенные суммы в государственный бюджет, но ни одна цифра не была внесена", - отметил Смелянский.

Впрочем, присутствовавшие на заседании руководители районов и громад области, политические и общественные активисты не воспринимали таких оправданий. Они посчитали, сколько прибыли Укрпочте приносит одна почтальон продажей различных товаров и пришли к выводу, что он свою зарплату зарабатывает сам.

Заседание рабочей группы, которое длилось 3 часа и сопровождалось бурным митингом привезенных Радикальной партией из районов почтальонов и активистов, закончилось ничем. Люди видели полное отсутствие диалога и расходились.

Как сообщалось, пилотный проект Укрпочты "Сельское отделение", который предполагает замену стационарных почтовых отделений передвижными, продолжается на Черниговщине с 11 июня э. г. и абсолютно не воспринимается населением и властью на местах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Укрпочта.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

На Ровенской АЭС снизили мощность третьего энергоблока Аэропорт "Львов" отменил авиарейсы Активы Deutsche Bank выведут из Лондона во Франкфурт

Последние новости

Мужчина без документов пытался незаконно пересечь границу с РФ Фотограф заглянул в окна ньюйоркцев и парижан, и вот что он увидел (Фото) Глава ВВС Израиля отправится в РФ с отчетом Ил-20
Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Хоффенхайм: события матча (Видео)
02 Ученые создали самое сильное магнитное поле
03 Рождество Пресвятой Богородицы 2018: что категорически нельзя делать
04 Курьез на свадьбе: медведь был против брака возлюбленных (Фото)
05 Ливерпуль нацелился на 20-летнего вингера Динамо
Новости сегодня
07:51 Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)
07:41 Шахтер - Хоффенхайм: слова Нагельсманна после матча Лиги чемпионов
07:37 Ситуация на востоке Украины: в рядах ВСУ есть раненый
07:20 Знаменательные события в истории: 20 сентября 2018 года
07:19 «Sunlanders»: загадочная Япония на снимках американского фотографа (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Львовской областной филармонии присвоен статус национальной
Львовской областной филармонии присвоен статус национальной
Новости: В Палестине опровергают заявления о "российском" Крыме
В Палестине опровергают заявления о "российском" Крыме
Новости: Помпео: США готовы к новому диалогу с КНДР
Помпео: США готовы к новому диалогу с КНДР
Новости: Рецепт дня: картофельный суп с фрикадельками
Рецепт дня: картофельный суп с фрикадельками
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь