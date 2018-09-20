Не выгодно доставлять пенсии: Укрпочта жалуется на миллиардный убыток

От доставки пенсий населению ПАО "Укрпочта" в этом году понесла 1 млрд грн убытков.

Об этом в среду на расширенном заседании рабочей группы по изучению и решению вопросов реформирования объектов почтовой связи на территории Черниговщины, которое проходило в областном совете, заявил генеральный директор предприятия Игорь Смелянский.

"Убытки" Укрпочты "от доставки пенсий в этом году составляют 1 млрд грн", - сказал руководитель Укрпочты.

По требованию присутствующих обратиться к Верховной Раде и правительству Украины с просьбой предоставить дотации государственному предприятию, которым является Укрпочта, Смелянский ответил, что не раз обращался, но ничего не добился.

"Мы подавали правительству предложения включить определенные суммы в государственный бюджет, но ни одна цифра не была внесена", - отметил Смелянский.

Впрочем, присутствовавшие на заседании руководители районов и громад области, политические и общественные активисты не воспринимали таких оправданий. Они посчитали, сколько прибыли Укрпочте приносит одна почтальон продажей различных товаров и пришли к выводу, что он свою зарплату зарабатывает сам.

Заседание рабочей группы, которое длилось 3 часа и сопровождалось бурным митингом привезенных Радикальной партией из районов почтальонов и активистов, закончилось ничем. Люди видели полное отсутствие диалога и расходились.

Как сообщалось, пилотный проект Укрпочты "Сельское отделение", который предполагает замену стационарных почтовых отделений передвижными, продолжается на Черниговщине с 11 июня э. г. и абсолютно не воспринимается населением и властью на местах.