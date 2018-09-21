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Коболев сравнил долги облгазов с траншем МВФ

Андрей Коболев
22:08 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал о текущей задолженности газсбытов и облгазов.

Газосбытовые и областные газоснабжающие компании задолжали группе компаний "Нафтогаз Украины" около 49 млрд гривен, или 1,7 миллиарда долларов.

Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает корреспондент Укринформа.

"Эти компании просто отбирают газ из системы, с нами не рассчитываются, но никаких прав в отношениях с ними у нас нет. Это примерно 1,7 млрд долл. США - один транш МВФ, за который борется наше правительство. Если бы эти деньги были у НАК "Нафтогаз Украины", мы бы заплатили их в виде дивидендов, возможно, этот транш был бы не настолько необходим", - отметил Коболев.

По его словам, текущая задолженность газсбытов и облгазов составляет 49 млрд грн.

Глава Нафтогаза подчеркнул, что у газсбытов и облгазов отсутствует аудированная отчетность.

"То есть на рынке существует группа компаний, она отбирает газ на миллиарды долларов. Никто не понимает, как они тратят деньги и кому поставляют газ. Ни один независимый аудитор не может этого понять, как и участники рынка", - отметил Коболев.

Он добавил, что потенциальные манипуляции с газом возникают прежде всего из-за отсутствия базы абонентов.

"1,7 млрд долл. (задолженности - ред.) является следствием манипуляций, хотя там есть и объективные причины, безлимитный отбор газа тепловиками. Но все это невозможно проверить", - высказал мнение глава НАК.

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Новости Бизнеса, Андрей Коболев, Долги, МВФ, Нафтогаз.
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