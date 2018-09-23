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Дизельных Porsche больше не будет

Porsche
15:36 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Компания Porsche прекращает выпуск дизельных версий своих автомобилей и концентрируется на производстве бензиновых и гибридных.

Немецкий автопроизводитель Porsche окончательно отказывается от дизельных двигателей. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление предправления компании Оливера Блуме.

"В будущем Porsche сконцентрируется на выпуске автомобилей на бензиновых двигателях и на гибридах. В планах компании также начать с 2019 года выпуск электромобилей, пообещал руководитель Porsche", - говорится в сообщении. Также О. Блуме напомнил, что до сих пор Porsche никогда не занимался выпуском дизельных двигателей, а использовал для некоторых своих моделей дизели других производителей. Однако репутация компании тоже значительно "пострадала" в результате "дизельного скандала". Поэтому автопроизводитель уже по истечении определенного времени не предлагает на продажу авто на дизельных двигателях. А теперь отказ от двигателей такого типа стал окончательным. Несмотря на изменение стратегии компании, О. Блуме пообещал, что Porsche и в будущем будет обслуживать своих нынешних клиентов, имеющих автомобили на дизельных двигателях.

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Новости Бизнеса, Porsche, Автомобили, Германия, Двигатели, Дизель.
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